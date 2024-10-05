ميدفيديف وروبليف وسابالينكا في الدوري العالمي للتنس بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف الدوري العالمي للتنس، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة ميرال، عن قائمة مميزة من لاعبي التنس في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته في الاتحاد أرينا الشهيرة من 19 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وستشهد الاتحاد أرينا تجمعاً استثنائياً للاعبين، حيث تشمل القائمة لاعبين حاصلين على ميداليات أولمبية، وخمسة من أبطال جراند سلام، وسبعة من أفضل 12 لاعباً في فئة الرجال، وستة من أفضل 10 لاعبات في فئة السيدات، لتقديم «العرض الأكبر في الملاعب».

وستضم البطولة مشاركة أولى لثلاث نجمات بارزات: باربورا كرجتشيكوفا، بطلة ويمبلدون 2024 (المصنفة 9 عالمياً)، وجاسمين باوليني، الفائزة بذهبية زوجي السيدات في أولمبياد باريس 2024 (المصنفة 5 عالمياً)، وديانا شنايدر، الحاصلة على الميدالية الأولمبية الفضية (المصنفة 17 عالمياً)، كما يستعد 13 من نجوم التنس البارزين للعودة إلى الدوري العالمي للتنس 2024 الذي يعد بتجربة أكثر تنوعاً وشمولاً.

وتعود إلى الدوري العالمي للتنس أرينا سابالينكا (المصنفة 2 عالمياً) بعد انتصارها الأخير في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إلى جانب إيجا شفيونتيك (المصنفة 1 عالمياً) الفائزة بميدالية برونزية في أولمبياد باريس 2024 وحاملة لقب بطولة رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي هذا العام.

وتشمل القائمة أيضاً أبرز اللاعبات مثل يلينا ريباكينا (المصنفة 4 عالمياً)، وبولا بادوسا (المصنفة 20 عالمياً)، وكارولين جارسيا (المصنفة 30 عالمياً).

في ذات الوقت، سيعود دانييل ميدفيديف (المصنف 5 عالمياً) وآندريه روبليف (المصنف 6 عالمياً)، اللذان كانا ضمن فريق نسور بي بي جي الفائز بلقب الدوري العالمي للتنس 2023، كما يشارك تايلور فريتز (المصنف 7 عالمياً) وصيف بطولة أميركا المفتوحة 2024، إلى جانب هوبرت هوركاتش (المصنف 8 عالمياً)، وكاسبر رود (المصنف 9 عالمياً)، وجريجور ديمتروف (المصنف 10 عالمياً).

ومن بين نجوم الرجال، سيعود كل من ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف 12 عالمياً) وسوميت ناجال (المصنف 82 عالمياً) للمشاركة في إحدى أكبر الفعاليات الرياضية في أبوظبي.

وحظيت النسخة السابقة من الدوري العالمي للتنس بحضور تجاوز 20 ألف شخص، مع بث مباشر إلى أكثر من 125 دولة، كما تميزت الفعالية أيضاً بعروض موسيقية لفنانين عالميين على جزيرة ياس.