«الأبيض» يختار 25 لاعباً لمواجهتي كوريا الشمالية وأوزبكستان

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، القائمة الأساسية، التي تم استدعاؤها لخوض مواجهتي كوريا الشمالية وأوزبكستان يومي 10 و15 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وشهدت القائمة استدعاء 25 لاعباً، مع الإبقاء على أبرز العناصر، التي أدت بصورة مميزة خلال تجمع سبتمبر الماضي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، مع بعض التعديلات البسيطة، حيث تم استدعاء كل من ماركوس ميلوني لاعب الشارقة وبرونو أوليفيرا لاعب الجزيرة للمرة الأولى مع المنتخب، بينما تم استبعاد جونيور ندياي لاعب مونبيليه الفرنسي، لعدم جاهزيته الفنية، بينما أبقى الجهاز الفني على ماكانزي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي وعدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي.

وضمت القائمة كلاً من خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، وعدلي محمد في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد العطاس، خميس المنصوري، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس.

وفي الوسط علي سالمين، يحيى نادر، ماكانزي هانت، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبد الله، علي صالح، فابيو ليما، وفي الهجوم كايو كانيدو وبرونو أوليفيرا.

وينتظر يبدأ المنتخب الوطني تجمعه صباح بعد غدٍ الاثنين في جزيرة السعديات بأبوظبي، حيث يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية قبل بدء الانتظام في المعسكر، على أن يؤدي اللاعبون الذين تم الاستقرار عليهم، تدريبات خفيفة بعد انتهاء الجولة الخامسة للدوري، ويواصل المنتخب تدريباته في ملعب جامعة نيويورك حتى صباح الأربعاء، قبل السفر إلى مدينة العين لأداء التدريب الأخير، استعداداً لمواجهة كوريا الشمالية على استاد هزاع بن زايد يوم الخميس المقبل.

ويحتاج المنتخب الوطني للخروج بالعلامة الكاملة أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان المتصدر لترتيب المجموعة، وذلك للمنافسة بقوة على المركزين المؤهلين إلى مونديال 2026، ويمتلك المنتخب أفضلية حصوله على 3 نقاط في الجولة الأولى من التصفيات بالفوز على حساب قطر، قبل الخسارة أمام إيران في الجولة الثانية.