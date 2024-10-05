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الرياضة

ليفربول وصلاح «كابوس» كريستال بالاس!

ليفربول وصلاح «كابوس» كريستال بالاس!
5 أكتوبر 2024 13:43

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يحل ليفربول ضيفاً على كريستال بالاس، اليوم السبت، على ملعب «سيلهرست بارك» ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويدخل ليفربول المباراة وهو على رأس قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.
يعاني كريستال بالاس من سجل صادم في الآونة الأخيرة ضد ليفربول، حيث خسر 11 من آخر 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق فوزاً وحيداً وتعادلين.
وجاءت كل هزائم ليفربول الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بالاس في أنفيلد، كما لم يخسر الفريق في آخر تسع زيارات له إلى سيلهيرست بارك ما بين ثمانية انتصارات وتعادل واحد، ولم يُهزم هناك منذ خسارته 3-1 في نوفمبر 2014.
آخر فوز لفريق ليفربول على كريستال بالاس في سيلهيرست بارك الموسم الماضي، بنتيجة 2-1، حيث سجل إليوت هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
لم يخسر بالاس في أي مباراة منذ بداية موسمه في الدوري الممتاز إلا في مواسم 1992-1993 «8»، و1994-1995 «7»، و2004-2005 «7»، و2017-2018 «7»، وهبط الفريق في جميع هذه المواسم باستثناء الموسم الأخير.
عانى بالاس من بداية بلا فوز في مشواره بالدوري الإنجليزي، ويقبع حالياً في منطقة الهبوط بثلاثة تعادلات ومثلها من الهزائم في مبارياته الست، ولم يخسر بالاس في أي مباراة منذ بداية موسمه في الدوري الممتاز إلا في مواسم 1992-1993 «8»، و1994-1995 «7»، و2004-2005 «7»، و2017-2018 «7»، وهبط الفريق في جميع هذه المواسم باستثناء الموسم الأخير.
فاز ليفربول بجميع مبارياته الثلاث خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وحصل على ثلاث نقاط في رحلات إلى إيبسويتش تاون ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وفقط في موسمي 1990-1991 و2019-2020، فازت بأول أربع مباريات خارج أرضها في موسم الدوري.
وفي حال الفوز على بالاس، يصبح سلوت أحد أربعة مدربين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يفوزون بأول أربع مباريات خارج أرضهم في المسابقة بعد لويز فيليبي سكولاري «8»، وجون جريجوري «5»، وبوبي جولد «4».
سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في أول ثلاث مباريات خارج أرض فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مما يعني أنه قد يصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أول أربع مباريات لفريق خارج أرضه في موسمين، بعد أن سجل أيضاً أهدافاً في أول خمس مباريات له في موسم 2021-2022.
يعد كريستال بالاس أحد الضحايا المفضلين لمحمد صلاح، حيث سجل في شباكهم 8 أهداف وصنع 5 أخرى، بإجمالي 13 مساهمة تهديفية في 14 مباراة جاءت جميعها بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت أهداف وإسهامات صلاح التهديفية ضد بالاس في 8 مواجهات، وانتهت كلها بفوز ليفربول بنتائج 2-1 و2-0 و4-3 و4-0 و7-0 و2-0 و3-0 و2-1.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
كريستال بالاس
محمد صلاح
أرني سلوت
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