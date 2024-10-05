مبابي.. «مصاب» مع «الديوك» و«سليم» مع الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لم يستدع نجمه كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، إلى قائمة «الديوك»، التي تخوض مباراتين أمام إسرائيل وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، يومي 10 و14 أكتوبر على التوالي، إلا أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال ضم «فتى بوندي المدلل» إلى قائمة الفريق، الذي يلعب اليوم أمام فياريال في الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

ويا لها من مفارقة غريبة أثارت دهشة شبكة شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت»، لأن المصادر الصحفية الإسبانية أعلنت أن مبابي ليس جاهزاً ويحتاج إلى راحة أطول، وبدا هذا واضحاً خلال الفترة التي لعبها في مباراة ليل في دوري أبطال أوروبا، والتي لم يكن فيها مقنعاً على الإطلاق.

وأصيب مبابي في ساقه اليسرى خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس في «الليجا» يوم 24 سبتمبر الماضي، وقيل وقتها إن الإصابة تحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل، ولكن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لم يحترم هذه المدة، وإذا به ينضم إلى قائمة الريال في مباراة ليل الأخيرة في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً الشفاء التام من الإصابة وقدرته على لعب المباراة، وهو ما حدث فعلاً حيث شارك في شوطها الثاني، ولكنه لم يفعل شيئاً.

غير أن أنشيلوتي أوضح أن مهاجمه الفرنسي قادر على اللعب وتدرب مع بقية زملائه الجمعة، بل إن صحيفتي «ماركا» و«آس» أعلنتا أن مبابي سيكون أساسياً أمام فياريال.

وكان ديشامب شرح خلال مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه قائمة «الديوك» لمباراتي «الأجندة الدولية»، أسباب عدم استدعائه لمبابي، مؤكداً أنه لا يريد المخاطرة بالدفع به من دون أن يكون مكتمل الجاهزية.

وقال إن مبابي يعاني من مشكلة عضلية ليست خطيرة، ولكنه في حاجة إلى مزيد من العناية حتى يعود إلى «فورمته» 100%، وعلق قائلاً: لست هنا لكي أخاطر بسلامة اللاعب ولهذا استبعدته من القائمة.

وعندما سُئل أنشيلوتي عن عدم ضم ديشامب لمبابي في معسكر«الديوك»، قال: أنا لا أتدخل في عمل المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي بالنادي تحدث مع مسؤولي منتخب فرنسا، وبناء على ذلك اتخذوا قرار ضمه إلى قائمة الفريق أمام فياريال.

ويأمل عشاق ريال مدريد في أن ينشط الفريق من جديد بعد الهزيمة المفاجئة أمام ليل، وذلك قبل المواجهات المهمة التي يخوضها بعد مباريات «الأجندة الدولية» حيث يواجه بروسيا دورتموند الألماني 22 أكتوبر في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، ثم يواجه برشلونة 26 أكتوبر في «كلاسيكو الأرض»، ولابد أن يكون مبابي في «الفورمة» لكي يخوض هاتين المباراتين.