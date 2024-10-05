ريان أحمد إلى الجولات الختامية في «آسيا والباسفيك للجولف»



دبي (الاتحاد)



تأهل ريان أحمد لاعب منتخبنا إلى الجولات الختامية، من بطولة «آسيا والباسفيك» للهواة، المقامة حالياً في اليابان، بمشاركة 120 لاعباً.

وتم الإعلان على هامش البطولة، عن فوز الإمارات باستضافة «النسخة 16» للبطولة بملعب «المجلس» في نادي الإمارات للجولف بدبي.

وبات ريان ثالث لاعب من الإمارات يصل إلى الجولات الختامية في «آسيا والباسفيك» بعد أحمد محمد المشرخ، وأحمد أكرم سكيك.

وأنهى ريان الجولتين الأولى والثانية، بإجمالي 146 ضربة، قادته إلى حجز مقعده ضمن 63 من 120 لاعباً، والتأهل للجولتين الثالثة والرابعة، اللتين تمنح الفائزين بلقبها فرصة للمشاركة في «الماسترز» و«المفتوحة» للهواة في بريطانيا عام 2025.

وتوجه اللواء «م» طيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، بالتهنئة إلى ريان على الأداء، رغم الظرف الجوية والمناخية الصعبة التي تقام عليها المنافسات.

وقال الهاشمي: «فخورون بأداء ريان، رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب الأمطار والضباب، خصوصاً أن مشاركته الحالية تأتي بعد أيام من تتويجه بالميدالية الفضية في البطولة العربية للشباب بتونس».

وأضاف: «يتعين على ريان لعب جولتي الختام بتركيز عالٍ، وفخورون بما حققه بغض النظر عن نتيجته الختامية».