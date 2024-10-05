مارتينو: «فريق ميسي» يستحق المشاركة في «مونديال الأندية»



نيقوسيا (أ ف ب)



اعتبر الأرجنتيني خيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأميركي، أن فريقه الذي يضم النجم المخضرم ليونيل ميسي بات يملك «أساسيات كرة القدم» التي تخوّله المشاركة في مونديال الأندية الموسع العام المقبل في الولايات المتحدة.

وتقام النسخة الأولى من المونديال الموسم عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً بدلاً من سبعة في النسخ الأخيرة.

وأكد مارتينو أن الاتحاد الدولي (الفيفا) لم يقم بعد باختيار ممثل عن الدوري الأميركي، ولم يعلن عن المعايير.

ومنح «الفيفا» أربعة مقاعد لمنطقة كونكاكاف، ليضمن المشاركة كل من مونتيري المكسيكي «بطل كونكاكاف 2021»، سياتل ساوندرز الأميركي «بطل 2022»، وليون «بطل 2023»، وباتشوكا «بطل 2024» المكسيكيين.

لكن الولايات المتحدة ستحصل على بطاقة إضافية، كونها الدولة المضيفة.

قال مارتينو في مؤتمر صحفي «اختيار إنتر ميامي قد يكون وارداً، ويبدو لي الآن أننا بتنا نملك أساسيات كرة القدم لنستحق موقعاً وهذا يمنحنا الكثير من راحة البال بصرف النظر عما سيحصل لاحقاً».

وكان ميسي، بطل العال 2022، قاد إنتر ميامي لإحراز «درع المشجعين» بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على مضيفه كولومبوس كرو حامل اللقب 3-2 في أوهايو، واحتلال المركز الأول الشرفي في الموسم العادي من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وبمقدور «الفيفا» منح الولايات المتحدة بطاقة في مونديال الأندية من خلال المتوج بكأس أم أل أس 2024 التي لم تحسم بعد.