الأهلي والهلال.. «كلاسيكو» بـ 421 مليون يورو



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، «كلاسيكو» الأهلي والهلال اليوم «السبت»، ضمن «الجولة السادسة» من الدوري السعودي لكرة القدم.

تبلغ القيمة السوقية لكلاسيكو الأهلي والهلال 421 مليون يورو، بواقع 177.45 مليون قيمة «الراقي»، و243.65 مليون قيمة «الأزرق».

ويعد الإنجليزي إيفان توني مهاجم أهلي جدة، الأغلى في المباراة بقيمة تسويقية تبلغ 50 مليون يورو.

ويغيب عن أهلي جدة في مباراة اليوم أمام الهلال، الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم أبعده عن المباراتين الأخيرتين أمام القادسية في الدوري، والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما يفتقد الهلال أمام الأهلي، عدداً من اللاعبين على رأسهم الحارس محمد العويس الذي يعاني إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وماركوس ليوناردو لأسباب فنية، ونيمار جونيور لعدم تسجيله في قائمة الفريق المحلية.

ضم خيسوس مدرب الهلال، 8 لاعبين أجانب لخوض مباراة الأهلي، هم ياسين بونو، بالإضافة إلى خاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم فيليب، وجواو كانسيلو، بالإضافة إلى مهاجم الفريق ألكسندر ميتروفيتش.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الجاري، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 جولات، بينما يأتي الأهلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط من انتصارين، وتعادل وحيد، وهزيمتين.