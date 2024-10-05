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الرياضة

كونتي لست متأكداً أن نابولي يستحق الصدارة!

كونتي لست متأكداً أن نابولي يستحق الصدارة!
5 أكتوبر 2024 15:08

 
نابولي (أ ف ب)

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أقرّ مدرب نابولي أنتونيو كونتي، بأنه غير متأكد من أحقية فريقه بتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، رغم الفوز المريح على كومو 3-1 في افتتاح المرحلة السابعة.
وبعد خسارته المباراة الافتتاحية أمام فيرونا، فاز الفريق الجنوبي خمس مرات في ست مباريات، ليتصدر ترتيب «سيري أ» بفارق أربع نقاط مؤقتاً عن يوفنتوس.
قال كونتي لشبكة دازون للبث التدفقي «لا أعرف ما إذا كان نابولي يستحق الصدارة، لكننا في المركز الأول وهذا أمر واقع».
تابع مدرب يوفنتوس وإنتر ومنتخب إيطاليا وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين سابقاً «لو قيل لي ذلك قبل ثلاثة أشهر، لوجدت صعوبة في تصديقه».
أضاف المدرب المحنك البالغ 55 عاماً، «نحن نتطور في قدرتنا على التكيّف، وتقديم كرة جيدة، لكننا ننغمس في العمل عندما يتطلب الأمر، هذا مؤشر جيد، وعلينا استغلاله بشكل كامل».
وهيمن نابولي مبكراً على مواجهة كومو، مع افتتاح الأسكتلندي سكوت مكتوميناي التسجيل بعد 26 ثانية فقط على البداية.

الدوري الإيطالي
نابولي
أنتونيو كونتي
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