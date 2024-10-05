تخفيض عقوبة بوجبا يصدم «السيدة العجوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يسعد يوفنتوس الإيطالي بقرار المحكمة الرياضية بتخفيض عقوبة إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا «31 عاماً» إلى 18 شهراً بدلاً من 4 سنوات، لأن معنى هذا التخفيض أن يعود نجم بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، إلى الحصول على راتبه «11 مليون يورو سنوياً»، بينما يحصل حالياً على 2000 يورو فقط شهرياً.

ولهذا كان لنبأ تخفيض العقوبة وقع «الصدمة» على النادي الإيطالي، الذي كان يجهز أوراق فسخ التعاقد مع بوجبا.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن قرار تخفيض العقوبة أربك حسابات «السيدة العجوز»، لأن النادي لم يكن يتوقع على الإطلاق تخفيضها، بل كان على ثقة أن المحكمة الرياضية سوف تعتمدها.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يمر بأزمة مالية طاحنة، وبلغت ديونه المتراكمة 200 مليون يورو، فإذا به يواجه أزمة جديدة تتعلق بزيادة راتب بوجبا، ما أوقع «السيدة العجوز» في مأزق.

وأبدى نجم خط وسط المنتخب الفرنسي ارتياحه لتخفيض العقوبة الناجمة عن ثبوت تعاطيه مادة منشطة محظورة «عقار التيستوستيرون» في صيف 2023، وبالفعل بدأ في تطبيق العقوبة من فبرايرالماضي، ولكنه رفع شكوى إلى المحكمة الرياضية لإعادة النظر في العقوبة، وها هو الحكم يصدر لمصلحته، ويتم تخفيضها إلى 18 شهراً فقط.

وكان أول رد فعل لبوجبا أن قال: الكابوس انزاح، إنني متلهف على العودة إلى المستطيل الأخضر، وأنتظر اليوم الذي يمكنني فيه تحقيق كل أحلامي. وأضاف: أكدت دوماً أنني لم أخالف التعليمات عندما تناولت «المكمل الغذائي» الذي وصفه لي طبيب أميركي كبير، ولم يكن له أي تأثير على تعاظم قدراتي البدنية والعضلية وحيويتي.

ووجَّه بوجبا الشكر إلى قضاة المحكمة الرياضية الذين استمعوا إلى الإيضاحات التي قدمها، وعلّق قائلاً: لقد كانت فترة عصيبة بالنسبة لي.