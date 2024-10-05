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الرياضة

مدرب توتنهام يرد على تلميحات «معدوم الفائدة»!

مدرب توتنهام يرد على تلميحات «معدوم الفائدة»!
5 أكتوبر 2024 15:26

 
لندن (د ب أ)

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دافع أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن مهاجم الفريق تيمو فيرنر، وحثه على السير على نفس نهج برينان جونسون.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن فيرنر، المعار من لايبزج الألماني، قدم ليلة مختلطة يوم الخميس الماضي، بعدما أفسد أداءه الإيجابي بشكل عام أمام فرينكفاروش المجري، بإهداره فرصة سهلة في الشوط الثاني. وتكرر الأمر نفسه في مباراة مانشستر يونايتد، التي أقيمت في مطلع الأسبوع الماضي، حيث أهدر فيرنر فرصتين محققتين، ولكن يتوقع أن يبدأ فيرنر المباراة أمام برايتون المقرر إقامتها الأحد.
وتحوم الشكوك حول مشاركة سون هيونج مين، قائد توتنهام بسبب إصابة في أوتار الركبة.
بينما يتوقع ألا يبدأ ميكي مور «17 عاماً» المباراة، بعدما شارك لمدة 90 دقيقة في المباراة التي أقيمت ببودابست، كما يستمر غياب ويلسون أودوبيرت «إصابة في أوتار الركبة»، وريتشارليسون «إصابة في ربلة الساق».
ورد بوستيكوجلو بقوة على التلميحات التي تشير إلى أن فيرنر عديم الفائدة، ووضع جونسون مثالاً بعدما قام لاعب منتخب ويلز بالتسجيل في المباراة الخامسة على التوالي.
وقال بوستيكوجلو: «طرحت نفس الأسئلة بشأن برينان منذ 14 يوماً، أعتقد أنني قلت حينها، هذا هو موقفنا في هذا العالم، نعتقد أنه أهدر فرصتين، لذا فهو معدوم الفائدة، لا، إنه ليس معدوم الفائدة، كل لاعبي كرة القدم على هذا المستوى جيدون للغاية، ولكنه مرَّ بيوم سيئ».
وأضاف: «أول تحرك لفيرنر أمام فرينكفاروش، تفوق على الجناح، ومرر كرة عرضية لويل لانكشاير وويل لم ينهيها بشكل جيد، ولكن لو سجلت هذه الفرصة لكان صنع هدفاً». وأضاف: «بعدها انفرد بالحارس ولو سجلها، لكان سجل هدفين في آخر مباراتين، وكنا سنخوض محادثة مختلفة الآن».
وقال: «هذه هي الخيوط الرفيعة، ولكن من حيث اللعب بشكل عام، أعتقد أنه كان جيداً للغاية في آخر مباراتين».
وأضاف: «كان يتغلب على مراقبيه، ويدخل في المناطق الصحيحة، نعم الأهداف تساعد. لقد رأينا ذلك مع برينان، لكن هذا لا يعني أنه ليس لاعباً جيداً، وتسجيل الأهداف سيساعده، سيساعدنا، نعم، ولكننا سنستمر في دعمه، لأنني ما زلت أعتقد أنه يسهم مع الفريق».

الدوري الإنجليزي
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
تيمو فيرنر
لايبزج
مانشستر يونايتد
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