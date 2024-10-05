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الرياضة

6 منتخبات تتنافس على ألقاب «شراع الأولمبياد الخاص»

6 منتخبات تتنافس على ألقاب «شراع الأولمبياد الخاص»
5 أكتوبر 2024 16:00

دبي (الاتحاد)
يسدل الستار، غداً الأحد، على فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «دبي 2024»، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث.
ويتنافس على ألقاب المسابقة، 6 منتخبات هي السعودية والبحرين والكويت والمغرب وسوريا، إلى جانب أبطال منتخب الإمارات في فئتين، الأولى للمستوى الثاني (فريق زوجي مكون من شريك موحد ولاعب من الأولمبياد الخاص)، ويخوض منافساتها 10 فرق، والثانية للمستوى الثالث (ثلاثي في قارب مكون من شريك موحد ولاعبين من الأولمبياد الخاص)، ويشارك فيها 5 فرق على متن قوارب «أر أس فينتوري». 
ومن المنتظر أن تجرى في الفترة المسائية، غداً، مراسم تتويج أبطال المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم تكريم أصحاب المراكز الأولى في أربعة سباقات، منها ثلاثة للفئة الثانية وسباق واحد للفئة الثالثة.
ويرافق ختام الحدث مراسم تسليم علم المسابقة إلى ممثل الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل اللجنة المنظمة لتنتقل المسابقة إلى وجهة جديدة، بعدما حققت نجاحاً كبيراً وملموساً في نسختها الأولى على شواطئ دبي وفي مياه جزر دبي.
وكانت جزر دبي الخلابة الوجهة السياحية الرائعة وفي شواطئها الساحرة قد ضجت بالحركة مع انطلاقة الحدث في الأيام الماضية، حيث رسم أبطال الأولمبياد الخاص لوحة جميلة عكست الطاقات الكامنة والمواهب الإبداعية والقدرات الهائلة لهم في الطريق نحو التميز والنجاح.

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