دوري السلة الأميركي يرفع معدلات الإثارة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت صالة «الاتحاد أرينا» أولى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2024، المقدمة من شركة القابضة ADQ، حيث نجح فريق بوسطن سيلتكس، حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بالفوز على منافسه دنفر ناجتس بنتيجة 107 مقابل 103 نقاط، وذلك وسط أجواء مذهلة، وحضور لافت من عشاق كرة السلة ونخبة من المشاهير.

وتمكن دنفر من إحراز التقدم في الشوط الأول، لكن تغيرت مجريات المباراة حينما أعاد لاعبيه الأساسيين إلى دكة البدلاء، وتبعه بوسطن وأراح أربعة من لاعبيه الخمسة الأساسيين، وقام الفريقان بإدخال 36 لاعباً إلى المباراة بقصد التركيز على المباراة الثانية يوم الأحد ومنح أكبر قدر من دقائق اللعب والخبرة لأكبر عدد ممكن من لاعبي الفريقين.

وتصدر بايتون بريتشارد لاعب بوسطن سلتيكس المباراة برصيد 21 نقطة وأحرز 20 من 61 محاولة تسديد من خارج القوس، بينما ساهم جرو هوليداي وديريك وايت وجيسون تيتوم معاً بـ 25 نقطة، وسجل جايلين براون ثماني نقاط، وفي الوقت نفسه، سجل نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في فريق دنفر، 14 نقطة، وسجل راسل وستبروك ومايكل بورتر جونيور 12 نقطة لكل منهما، وسجل جمال موراي ثلاثة نقاط في أول 15 دقيقة.

وضمت قائمة المشاهير الحاضرين في الاتحاد أرينا مغنيي الراب الأميركيين تو تشينز وويل آي آم، وعارضة الأزياء البرازيلية إيزابيلا جولارت، والممثلة الهندية ديشا باتاني، والممثلة التركية هاندي إرتشيل، والنجمتان العربيتان روان بن حسين وشذى حسون، ومجموعة من نجوم كرة القدم السابقين، بما في ذلك جيرارد بيكيه، وتييري هنري، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، ورونالدينيو، وروبرتو كارلوس، وأليساندرو ديل بييرو، وكريستيان فييري.

وبدوره، قال جايلين براون، نجم فريق سيلتكس الذي شارك ثلاث مرات في مباراة كل النجوم: «منحتنا المباراة فرصة العودة إلى أجواء الموسم، حيث قدمنا أداء جيداً سواء في الدفاع أو الهجوم، وحصلنا على فرص ممتازة، وكانت الأجواء مذهلة هنا في أبوظبي، أعتقد أن المباراة القادمة ستكون أفضل، وتبقى مواصلة تحسين أسلوبنا العامل الأبرز للنجاح في الموسم».

وأضاف راسل ويستبروك، لاعب فريق ناجتس والحاصل على جائزة أفضل لاعب في موسم 2017: «استمتعت بفرصة قضاء وقت أكثر مع زملائي في الفريق والتعرف عليهم من زاوية مختلفة بعيداً عن كرة السلة».

وأضاف اللاعب الذي يقترب من خوض موسمه الـ 17 على التوالي: «أستمد الحافز للمتابعة من أنني أعطي الجدية الكافية لجميع المباريات وأقدم أقصى ما في وسعي دوماً، ومن ناحية أخرى أتذكر حينما قال لي والدي أنك لا تعرف من قد يشاهد المباراة، فربما جاء أطفال ومشجعون من جميع أنحاء العالم لمشاهدة لاعبين مثلي، لذلك يمكن أن يساهم أدائي في إلهام الآخرين».