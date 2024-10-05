«أريج» لياس تحصد الشهرة بقوس النصر الفرنسي



عصام السيد (أبوظبي)



توجت المُهرة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بجائزة قطر قوس النصر من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة للمُهرات في سن أربع سنوات على مسافة 2000 متر.

ودخلت المهرة «أريج» المنحدرة من نسل «داريا»، والفرس «نوف» إلى السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف يورو، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أليكس بوشين، بعد أن حققت فوزين، من إجمالي 5 مشاركات، الأول في 11 مايو الماضي، بسباق الوثبة بري ماندرين للفئة الثالثة لمسافة 2100 متر بمضمار تاربس، والثاني بسباق الشيخ عبد العزيز النجيفي بري نيفادور لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست.

وشهد الشوط مشاركة نخبة من المهرات النجوم، التي كانت تسعي لحجز أماكن لها في السباقات العالمية الكبرى، وتسلقت المهرة «أريج» سلم الشهرة، عندما قدمت عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض، قبل أن يضعها فارسها في الصدارة، وزيادة سرعتها لتصل إلى خط النهاية، متفوقة بفارق طول عن وصيفتها «مانتهاري» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماكسيم جيون، وجاءت في المركز الثالث «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جيم كرولي، وسجلت البطلة زمناً 2:20:22 دقيقة.

يذكر أن «أريج» تم استيلادها في مزرعة الوثبة لتربية الخيول، التي أسسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في عام 1998، والتي تملك أفضل السلالات العربية الأصيلة من فحول وأفراس توليد وخيول للسباق، وهي من أفضل الخيول العربية الأصيلة في العالم.

عقب ختام الشوط، تسلم مسلم العامري، جائزة الفوز، إنابة عن إسطبلات ياس لإدارة سباقات الخيل، إلى جانب المدرب توماس دوميللو، والفارس جوليوم جودجاي.

وهنأ مسلم العامري، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الانتصار الثاني الذي حققته خيول سموه، خلال مهرجان قوس النصر الفرنسي، مشيراً إلى أن نجاحات خيول ياس، تؤكد التطور الكبير في اتساع قاعدة الخيول العربية الأصيلة المولودة في مزرعة الوثبة، وينتظرها مستقبل متميز.