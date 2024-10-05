فان دايك يثير المخاوف بشأن إصابة أليسون



لندن (د ب أ)



شدد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على أهمية فوز فريقه على كريستال بالاس بهدف، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مبدياً قلقه من قوة إصابة زميله أليسون بيكر حارس الفريق. صرح فان دايك عبر قناة «تي إن تي سبورتس» عقب اللقاء: «الأجواء في ملعب كريستال بالاس صعبة، ولطالما كانت نتائج المباريات متقاربة على مدار السنوات الأخيرة». وأضاف المدافع الهولندي الدولي «لقد سجلنا هدفاً رائعاً، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني، لكننا كنا ندرك أيضاً أنهم سيضغطون بقوة».

وتابع «كان من الجيد أيضاً مواصلة النتائج الجيدة قبل فترة التوقف الدولي».

وأشاد فان دايك بصلابة ليفربول على المستوى الدفاعي، قائلاً «نعمل بجدية دائماً، ولا نكتفي أبداً، ولكن أليسون أنقذنا مرتين، وهذا ما نحاول تجنبه، لأن جميع اللاعبين يريدون الخروج بشباك نظيفة».

واستطرد «لا نهتم حقاً بما يتوقعه الكثيرون بشأن مسيرة الفريق وغيره من الفرق، بل نريد أن نواصل التحدي والمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات والنجاحات».

وبشأن إصابة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق واستبداله في الشوط الثاني، قال فان دايك «الإصابة لا تبدو جيدة، فهو يعاني من آلام مزعجة في أوتار الركبة التي تعافى منها مؤخراً».