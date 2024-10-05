السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان دايك يثير المخاوف بشأن إصابة أليسون

فان دايك يثير المخاوف بشأن إصابة أليسون
5 أكتوبر 2024 18:26

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
قائد مانشستر يونايتد يعرف أن حديثه يبدو مستهلكاً!
ليفربول يعزز صدارة «البريميرليج»


شدد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على أهمية فوز فريقه على كريستال بالاس بهدف، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مبدياً قلقه من قوة إصابة زميله أليسون بيكر حارس الفريق. صرح فان دايك عبر قناة «تي إن تي سبورتس» عقب اللقاء: «الأجواء في ملعب كريستال بالاس صعبة، ولطالما كانت نتائج المباريات متقاربة على مدار السنوات الأخيرة». وأضاف المدافع الهولندي الدولي «لقد سجلنا هدفاً رائعاً، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني، لكننا كنا ندرك أيضاً أنهم سيضغطون بقوة».
وتابع «كان من الجيد أيضاً مواصلة النتائج الجيدة قبل فترة التوقف الدولي».
وأشاد فان دايك بصلابة ليفربول على المستوى الدفاعي، قائلاً «نعمل بجدية دائماً، ولا نكتفي أبداً، ولكن أليسون أنقذنا مرتين، وهذا ما نحاول تجنبه، لأن جميع اللاعبين يريدون الخروج بشباك نظيفة».
واستطرد «لا نهتم حقاً بما يتوقعه الكثيرون بشأن مسيرة الفريق وغيره من الفرق، بل نريد أن نواصل التحدي والمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات والنجاحات».
وبشأن إصابة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق واستبداله في الشوط الثاني، قال فان دايك «الإصابة لا تبدو جيدة، فهو يعاني من آلام مزعجة في أوتار الركبة التي تعافى منها مؤخراً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدوري الإنجليزي
ليفربول
كريستال بالاس
فان دايك
أليسون بيكر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
علوم الدار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
اليوم 17:42
النصر يستعيد التوازن بـ «ثلاثية» أمام عجمان
الرياضة
النصر يستعيد التوازن بـ «ثلاثية» أمام عجمان
اليوم 19:28
سابرينا كولدار، المتهمة بقتل ثلاثة أشخاص في كندا
الترفيه
القبض على "قاتلة متسلسلة" في كندا
اليوم 19:28
الجزيرة يعزف «لحن السداسية»
الرياضة
الجزيرة يعزف «لحن السداسية»
اليوم 19:24
فاطمة الصايغ وابراهيم الهاشمي يتوسطان المشاركين في الأمسية الفنية السودانية
التعليم والمعرفة
إبداعات «الموسيقى السودانية» تتألق بمؤسسة العويس الثقافية
اليوم 19:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©