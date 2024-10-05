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الرياضة

قائد مانشستر يونايتد يعرف أن حديثه يبدو مستهلكاً!

قائد مانشستر يونايتد يعرف أن حديثه يبدو مستهلكاً!
5 أكتوبر 2024 18:34

 
لندن (د ب أ)

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وجه البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة إلى جماهير النادي، شكرهم من خلالها على استمرار دعمهم للفريق، رغم الفترة الصعبة التي يمر بها.
وكتب فيرنانديز، عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور: «أنا والفريق نمر بفترة من أصعب الفترات التي مرت علينا، خمسة أعوام تقريباً في النادي شهدت صعوداً وهبوطاً، ولحظات سعيدة وأخرى للنسيان».
وكان فيرنانديز تعرض للطرد أمام توتنهام يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، وتم إلغاء البطاقة الحمراء بحقه، ثم طرد مجدداً لحصوله على إنذارين في المواجهة أمام بورتو البرتغالي في الدوري الأوروبي.
وأضاف «على المستوى الشخصي، لطالما مررت بمصاعب وتحديات خلال مسيرتي، ولكنني لم أختبئ ولم أتهرب من المسؤولية في الأوقات الصعبة أبداً».
وأوضح «أعرف أن حديثي قد يبدو مستهلكاً، وأن معظمكم ربما قد سئمتم من هذا الحديث، ولكن لا أحد يشعر بالاستياء من وضعي الحالي أكثر مني».
وأشار «أقدر لكم وأشكركم على كل رسائل الدعم والمساندة لي وللفريق في هذا الوقت العصيب».

الدوري الإنجليزي
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد
برونو فيرنانديز
توتنهام
بورتو
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