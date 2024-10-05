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الرياضة

فيلتوود يونايتد ينسحب أمام حتا في «دوري الأولى»

فيلتوود يونايتد ينسحب أمام حتا في «دوري الأولى»
5 أكتوبر 2024 18:52

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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انسحب فليتوود يوناتيد، من المواجهة أمام مضيفه حتا، ضمن «الجولة الثانية» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما فشل «الوافد الجديد» لدوري الأولى، في إكمال قائمة المباراة، خلال الوقت المحدد، قبل قرار طاقم التحكيم بقيادة سالم البلوشي، إعلان نهاية المباراة، بعد انتظار الوقت القانوني لـ 15 دقيقة حسب اللوائح.
ويعد الانسحاب الحالي الثاني في «دوري الأولى»، بعد أحداث «الجولة الأولى» بخسارة جلف أف سي أمام مضيفه الظفرة، بقرار إداري من لجنة الانضباط 0-3 للانسحاب، فيما تأجلت مباراة «الصاعدين» مجد وفليتوود يونايتد، ضمن الجولة ذاتها إلى 14 نوفمبر المقبل.
وتنص لوائح المسابقات، حال تأخر الفريق عن الوقت المحدد لبدء المباراة، أو تأخره في النزول لأرضية الملعب بين الشوطين، على منح الحكم مهلة مدتها 15 دقيقة، قبل إعلان إنهاء المباراة، واعتبار الفريق الثاني فائزاً 3-0، ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك. 
وصعد فليتوود يونايتد إلى دوري الأولى في الموسم الحالي 2024- 2-25، بعد تتويجه بطلاً لدوري الثانية في الموسم الماضي 2023- 2024، ليتأهل بجانب مجد «الوصيف»، والذي حمل سابقاً اسم «الظاهرة».

الإمارات
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