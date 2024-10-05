لاعب يكسر صيامه 10 أعوام في «البوندسليجا»!

برلين (د ب أ)



سجل كيفين فوجت أول هدف له منذ قرابة 10 أعوام، وهي أطول فترة في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» ينقطع فيها لاعب عن تسجيل الأهداف.

وسجل فوجت هدفاً من ضربة جزاء لفريقه يونيون برلين أمام بوروسيا دورتموند، وهو الهدف الأول له منذ حوالي عقد من الزمان بحسب شركة «أوبتا سبورت» البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية.

وأحرز فوجت هدفه في الدقيقة 26، وهو الهدف الأول له منذ 275 مباراة، وتحديداً منذ التسجيل مع فريقه السابق كولن في شباك دورتموند أيضاً في 18 أكتوبر 2014.