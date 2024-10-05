السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يستعيد التوازن بـ «ثلاثية» أمام عجمان

النصر يستعيد التوازن بـ «ثلاثية» أمام عجمان
5 أكتوبر 2024 19:28

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
رونالدو.. «المدمرة 72» مع النصر!
الجزيرة يعزف «لحن السداسية»


استعاد النصر توازنه على حساب ضيفه عجمان 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم، في انطلاق «الجولة الخامسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وافتتح وليد أزارو التسجيل لـ «البرتقالي» في الدقيقة 29، قبل أن ينجح «العميد» في «قلب الطاولة» بفضل أهداف عبدالله توري في الدقيقة 47، وعلي مبخوت «هدفين» في الدقيقتين 62 و73.
ورفع «العميد» العائد إلى الانتصارات، بعد التعثر بالخسارة 1-3، في جولتين على التوالي أمام الوصل والجزيرة، رصيده إلى 9 نقاط، مقابل بقاء «البرتقالي» برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة الثالثة.
واستثمر عجمان هجمة مرتدة، لتصل الكرة إلى ليذييري سيلفا، ليهدي تمريرة متقنة تجاه المغربي وليد آزاروا، لم يتوان الأخير في إسكانها الشباك، لحظة خروج الحارس عبدالله التميمي، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 29، وهو الهدف الثالث لأزارو، في صدارة قائمة هدافي «البرتقالي»، بالتساوي مع الجامايكي جونيور فليمنجز.
وأدرك عبدالله توري التعادل لأصحاب الأرض، قبل نهاية الشوط الأول، بعد مجهود فردي رائع، وتوغل ناجح من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة أرضية في مرمى على الحوسني في الدقيقة 47.
ونجح علي مبخوت في منح «العميد» التقدم، مع بداية الشوط الثاني، بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 62، مترجماً العرضية المتقنة للبلجيكي عثمان بوسعيد من الجهة اليسرى، قبل أن يعود مبخوت، ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث، من كرة هيأها موسى ندياي، وعالجها مبخوت مباشرة داخل المرمى، ويحتفل بـ «الثنائية» الأولى مع «الأزرق»، ويرفع رصيده إلى 221 هدفاً في الدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
عجمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
علوم الدار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
اليوم 17:42
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي
علوم الدار
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الأحد إلى الأربعاء
اليوم 17:53
الرئيس الفرنسي يتحدث في قمة الفرانكوفونية
الأخبار العالمية
فرنسا تعلن موعد عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان
اليوم 21:39
رونالدو.. «المدمرة 72» مع النصر!
الرياضة
رونالدو.. «المدمرة 72» مع النصر!
اليوم 21:34
ليفربول.. «ضربة مزدوجة» في «يوم الفرح»!
الرياضة
ليفربول.. «ضربة مزدوجة» في «يوم الفرح»!
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©