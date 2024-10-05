النصر يستعيد التوازن بـ «ثلاثية» أمام عجمان



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد النصر توازنه على حساب ضيفه عجمان 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم، في انطلاق «الجولة الخامسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وافتتح وليد أزارو التسجيل لـ «البرتقالي» في الدقيقة 29، قبل أن ينجح «العميد» في «قلب الطاولة» بفضل أهداف عبدالله توري في الدقيقة 47، وعلي مبخوت «هدفين» في الدقيقتين 62 و73.

ورفع «العميد» العائد إلى الانتصارات، بعد التعثر بالخسارة 1-3، في جولتين على التوالي أمام الوصل والجزيرة، رصيده إلى 9 نقاط، مقابل بقاء «البرتقالي» برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة الثالثة.

واستثمر عجمان هجمة مرتدة، لتصل الكرة إلى ليذييري سيلفا، ليهدي تمريرة متقنة تجاه المغربي وليد آزاروا، لم يتوان الأخير في إسكانها الشباك، لحظة خروج الحارس عبدالله التميمي، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 29، وهو الهدف الثالث لأزارو، في صدارة قائمة هدافي «البرتقالي»، بالتساوي مع الجامايكي جونيور فليمنجز.

وأدرك عبدالله توري التعادل لأصحاب الأرض، قبل نهاية الشوط الأول، بعد مجهود فردي رائع، وتوغل ناجح من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة أرضية في مرمى على الحوسني في الدقيقة 47.

ونجح علي مبخوت في منح «العميد» التقدم، مع بداية الشوط الثاني، بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 62، مترجماً العرضية المتقنة للبلجيكي عثمان بوسعيد من الجهة اليسرى، قبل أن يعود مبخوت، ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث، من كرة هيأها موسى ندياي، وعالجها مبخوت مباشرة داخل المرمى، ويحتفل بـ «الثنائية» الأولى مع «الأزرق»، ويرفع رصيده إلى 221 هدفاً في الدوري.