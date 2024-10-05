السيتي يعود إلى «سكة الانتصارات» في «البريميرليج»



مانشستر (د ب أ)



عاد مانشستر سيتي إلى «سكة الانتصارات» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه فولهام 3-2 ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

تقدم فولهام بهدف سجله أندرياس بيريرا، بعد مرور 26 دقيقة، ومنح ماتيو كوفاسيتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، وبعد مرور أقل من دقيقتين بالشوط الثاني سجل كوفاسيتش الهدف الثاني له ولفريقه، ليتقدم حامل اللقب في النتيجة، وعزز البلجيكي جيريمي دوكو تفوق مانشستر سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 82، لكن رودريجو مونيز قلص الفارق لفولهام بهدف ثانً في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة، ليتمسك بوصافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ليعوض تعثره بتعادلين متتاليين أمام نيوكاسل وأرسنال في الجولتين الماضيتين.

أما فولهام تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس، بعد خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.

وفي مواجهات أخرى بنفس التوقيت، حقق ليستر سيتي فوزه الأول هذا الموسم، بالتغلب على ضيفه بورنموث بهدف سجله فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 16، وقفز ليستر سيتي للمركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

كما فاز برينتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 5- 3، بينما استعاد وستهام ثقة جماهيره بفوز ثانٍ هذا الموسم، بعد التغلب على ضيفه إبسويتش تاون 4-1 .