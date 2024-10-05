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الرياضة

أرسنال.. «ريمونتادا ثلاثية»

أرسنال.. «ريمونتادا ثلاثية»
5 أكتوبر 2024 20:22

 
لندن (د ب أ)

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اقتسم أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، بفضل فوزه المثير على ضيفه ساوثهامبتون 3-1بالمرحلة السابعة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم بادر ساوثهامبتون بالتسجيل في الشوط الثاني، قبل أن يرد أرسنال بثلاثة أهداف. وتقدم كاميرون ارتشر بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 55 لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد الألماني كاي هافيرتز بهدف التعادل لأرسنال.
وأضاف البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 69، ثم أكد الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا فوز أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية.
الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الوصيف، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.
وسجل أرسنال انتصاره الخامس مقابل تعادلين، ويبقى هو الوحيد رفقة مانشستر سيتي الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
مانشستر سيتي
ساوثهامبتون
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