ليفركوزن يسقط في «فخ الوافد»



ليفركوزن (أ ف ب)



فرّط باير ليفركوزن حامل اللقب بتقدمه بهدفين أمام ضيفه هولشتاين كيل الوافد حديثاً إلى أندية النخبة، وسقط أمامه في فخ التعادل 2-2، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبكّر ليفركوزن في هز شباك ضيفه في غضون 4 دقائق، بعد صافرة بداية الشوط الأول، عبر النيجيري فيكتور بونيفايس (4) ،ويوناس هوفمان (8) بتمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني إيسيكييل بالاسيوس.

وعاد هولتشاين إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، وقلّص ماكس غيشفيل الفارق (45+5)، قبل أن يدرك البديل يان-فيتا آب التعادل في الثاني من ركلة جزاء (69).

وتلقت شباك ليفركوزن الذي يشرف عليه المدرب الإسباني شابي ألونسو 12 هدفاً في المراحل الست الأولى، علماً أنها لم تهتز سوى 24 مرة في 34 مباراة الموسم الماضي في طريقه إلى إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وهو التعادل الثاني تواليا لليفركوزن، بعد انتهاء قمة المرحلة الماضية أمام بايرن ميونيخ المتصدر 1-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويتراجع للمركز الخامس متأخراً بفارق نقطتين عن عملاق بافاريا الذي يحلّ ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت الثاني (12 نقطة) الأحد، وبفارق نقطة عن فرايبورج الذي تقدم للمركز الثالث موقتاً بفوزه على فيردر بريمن بهدف الياباني ريستو دوان.

وتخلى هولشتاين الذي حقق التعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل أربع هزائم، عن القاع لبوخوم الذي خسر أمام ضيفه فولفسبورج 1-3، وتقدم للمركز السابع عشر ما قبل الأجير برصيد نقطتين.

وحقق فولفسبورج فوزه الأول، بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار، حيث خسر صاحب المركز الحادي عشر مع 7 نقاط أمام أينتراخت فرانكفورت 1-2 وباير ليفركوزن 3-4، وتعادل مع شتوتجارت 2-2، علماً أن فوزه الوحيد هذا الموسم حققه في عقر دار هولشتاين بهدفين نظيفين في المرحلة الثانية.

وعاد بوروسيا دورتموند إلى دوامة الهزائم بسقوطه أمام مضيفه أونيون برلين 2-1.

سجل كيفن فوكت (26) والبلجيكي يورب فيرتيسين (45) هدفي أونيون برلين، والنرويجي يوليان رايرسون لاعب نادي العاصمة سابقاً هدف دورتموند (62).

وكان دورتموند الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط، وتراجع للمركز السابع خسر أمام شتوتجارت 1-5 في المرحلة الرابعة، قبل أن يحقق فوزين توالياً على بوخوم 4-2 وسلتيك الأسكتلندي 7-1 في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



