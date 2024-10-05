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الرياضة

أودينيزي «الوصيف» في إيطاليا

أودينيزي «الوصيف» في إيطاليا
5 أكتوبر 2024 20:43

 
روما (أ ف ب)

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صعد أودينيزي، مفاجأة الموسم، إلى المركز الثاني مؤقتاً بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0 في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع أودينيزي رصيده إلى 13 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي يستضيف كالياري الأحد.
وسجل الزيمبابوي جوردان زيمورا هدف المباراة الوحيد، قبل نهاية المباراة بربع ساعة بتنفيذه ركلة حرة مباشرة بشكل رائع.
وكان أودينيزي تصدر الترتيب بعد المرحلة الرابعة وخاض المباراة ضد ليتشي في غياب هدافه الفرنسي فلوريان توفان بسبب إصابة عضلية.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
أودينيزي
ليتشي
نابولي
يوفنتوس
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