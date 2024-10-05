أودينيزي «الوصيف» في إيطاليا



روما (أ ف ب)



صعد أودينيزي، مفاجأة الموسم، إلى المركز الثاني مؤقتاً بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0 في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 13 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي يستضيف كالياري الأحد.

وسجل الزيمبابوي جوردان زيمورا هدف المباراة الوحيد، قبل نهاية المباراة بربع ساعة بتنفيذه ركلة حرة مباشرة بشكل رائع.

وكان أودينيزي تصدر الترتيب بعد المرحلة الرابعة وخاض المباراة ضد ليتشي في غياب هدافه الفرنسي فلوريان توفان بسبب إصابة عضلية.