السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فونسيكا: ميلان لم يظهر حتى الآن!

فونسيكا: ميلان لم يظهر حتى الآن!
5 أكتوبر 2024 21:18

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أودينيزي «الوصيف» في إيطاليا
تخفيض عقوبة بوجبا يصدم «السيدة العجوز»!


قال البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لميلان الإيطالي، إن الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني بدوري أبطال أوروبا، لم تفقد الفريق قوته ودوافعه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن ميلان خسر بصعوبة أمام فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو يوم الثلاثاء الماضي، لكنه يأمل في حصد الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي، حينما يلتقي بمضيفه فيورنتينا الأحد.
وقال فونسيكا في مؤتمر صحفي: «صحيح أننا لم نفز حتى الآن في مرحلة الدوري، وهو أمر محبط، لكنني رأيت العديد من الأشياء الإيجابية هذا الأسبوع واللاعبون عملوا بجد». وأضاف: «ليفركوزن واحد من أفضل الأندية الأوروبية حالياً، بينما نحن نتطور، ولا زال لدينا الكثير من الأشياء لفعلها». وتابع المدرب البرتغالي: «إنها ليست مشكلة في شخصيتنا، ظهور ميلان الحقيقي لم يحدث حتى الآن، لكننا بحاجة لفعل المزيد، أريد من الفريق أن يقترب أكثر فأكثر قدر الإمكان، مما فعلناه في الشوط الثاني في ألمانيا».
ويحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن، بفارق أربع نقاط عن فيورنتينا الذي تعادل في أربع مباريات من أصل ست خاضها في الدوري حتى الآن.

دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي
ميلان
ليفركوزن
فيورنتينا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
علوم الدار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
اليوم 17:42
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي
علوم الدار
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الأحد إلى الأربعاء
اليوم 17:53
الرئيس الفرنسي يتحدث في قمة الفرانكوفونية
الأخبار العالمية
فرنسا تعلن موعد عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان
اليوم 21:39
رونالدو.. «المدمرة 72» مع النصر!
الرياضة
رونالدو.. «المدمرة 72» مع النصر!
اليوم 21:34
ليفربول.. «ضربة مزدوجة» في «يوم الفرح»!
الرياضة
ليفربول.. «ضربة مزدوجة» في «يوم الفرح»!
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©