فونسيكا: ميلان لم يظهر حتى الآن!

لندن (د ب أ)



قال البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لميلان الإيطالي، إن الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني بدوري أبطال أوروبا، لم تفقد الفريق قوته ودوافعه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن ميلان خسر بصعوبة أمام فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو يوم الثلاثاء الماضي، لكنه يأمل في حصد الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي، حينما يلتقي بمضيفه فيورنتينا الأحد.

وقال فونسيكا في مؤتمر صحفي: «صحيح أننا لم نفز حتى الآن في مرحلة الدوري، وهو أمر محبط، لكنني رأيت العديد من الأشياء الإيجابية هذا الأسبوع واللاعبون عملوا بجد». وأضاف: «ليفركوزن واحد من أفضل الأندية الأوروبية حالياً، بينما نحن نتطور، ولا زال لدينا الكثير من الأشياء لفعلها». وتابع المدرب البرتغالي: «إنها ليست مشكلة في شخصيتنا، ظهور ميلان الحقيقي لم يحدث حتى الآن، لكننا بحاجة لفعل المزيد، أريد من الفريق أن يقترب أكثر فأكثر قدر الإمكان، مما فعلناه في الشوط الثاني في ألمانيا».

ويحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن، بفارق أربع نقاط عن فيورنتينا الذي تعادل في أربع مباريات من أصل ست خاضها في الدوري حتى الآن.