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الرياضة

ليفربول.. «ضربة مزدوجة» في «يوم الفرح»!

ليفربول.. «ضربة مزدوجة» في «يوم الفرح»!
5 أكتوبر 2024 21:31

 
لندن (أ ف ب)

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تلقى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضربة قوية بإصابة حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، خلال الفوز على كريستال بالاس (1-0) في الدوري الإنجليزي.
ويغيب أليسون عن الملاعب لبضعة أسابيع، إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لساقه، عند محاولته تشتيت إحدى الكرات، واضطر إلى عدم إكمال المباراة في الشوط الثاني، ليحلّ بدلاً منه الحارس التشيكي فيتيسلاف ياروش (23 عاماً).
وأقرّ مدرب مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت بأنه لا يتوقع أن يكون أليسون متاحاً لفترة من الوقت، وقال في هذا الصدد مؤكداً غيابه عن مباريات البرازيل خلال النافذة الدولية في الأيام المقبلة «ما أعرفه هو أنه عندما يخرج لاعب بهذه الطريقة، فهذا يعني عادة أنه ليس في تشكيلة البرازيل ولا أتوقع أن يكون في الفريق في أول مباراة نلعبها بعد فترة الاستراحة (ضد تشيلسي)».
وأضاف «علينا أن ننتظر ونرى، لكن سيستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يعود، من الواضح أنه الحارس الرقم واحد لدينا، إنه أفضل حارس مرمى في العالم، عندما يتعرض للإصابة، تكون بمثابة ضربة قوية دائماً، ليس له فقط ولكن لنا كفريق».
وتعرض ليفربول لضربة أخرى، إثر تعرض ماك أليستر لإصابة في الفخذ خلال الشوط الأول.
وكشف سلوت إنه من غير الواضح المدة التي سيغيب فيها ماك أليستر عن الملاعب بقوله «ما مدى سوء الأمر؟، ليس من حقي أن أحكم في هذه اللحظة».
وأضاف «لقد شعر بذلك (الإصابة)، وقال ليس من الجيد الاستمرار في اللعب، لأنه يمكن أن تصبح أسوأ، من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما إذا كان يستطيع اللعب للأرجنتين، تعرض لإصابة في منطقة الفخذ».

 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
كريستال بالاس
أليسون بيكر
أرني سلوت
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