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الرياضة

رونالدو.. «المدمرة 72» مع النصر!

رونالدو.. «المدمرة 72» مع النصر!
5 أكتوبر 2024 21:34

الرياض (د ب أ)

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أسهم النجمان كريستيانو رونالدو وساديو ماني بقوة في فوز فريقهما النصر على العروبة 3- صفر ضمن الجولة السادسة بالدوري السعودي لكرة القدم.
تقدم النصر بهدف مبكر، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) التي أشارت لوجود لمسة يد ضد الإيفواري جان ميشيل سيري لاعب العروبة، بعد رأسية من إيمريك لابورت مدافع النصر.
وسدد رونالدو الركلة بنجاح في الزاوية اليمنى، ليتقدم النصر بهدف أول في الدقيقة 17، ليرفع النجم البرتغالي رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي هذا الموسم، منها ثلاثة أهداف بثلاث ركلات جزاء.
كما واصل كريستيانو هز الشباك بقميص النصر في آخر أربع مباريات، بعدما سجل أمام الاتفاق والوحدة في الدوري، والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأخيراً العروبة.
كما رفع قائد منتخب البرتغال رصيده إلى 72 هدفاً بقميص النصر في مختلف المسابقات، منذ انضمامه للفريق في يناير 2023، ليصبح ثالث أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ الفريق السعودي متساوياً مع زميله الحالي البرازيلي تاليسكا.
ولم يكتف كريستيانو رونالدو بهدفه، بل تبادل الكرة مع ساديو ماني، قبل أن يدخل النجم السنغالي منطقة جزاء العروبة، ويسدد كرة قوية بيسراه في الشباك مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 29 .
وافتتح ماني نجم ليفربول وبايرن ميونيخ السابق بهذا الهدف رصيده في الدوري السعودي هذا الموسم.
وسجل ماني هدفاً ثانياً في الشوط الثاني بالدقيقة 71، بعدما قابل كرة عرضية من زميله نواف بوشال بتسديدة مباشرة في الشباك.
وواصل النصر صحوته محققاً فوزه الرابع على التوالي محلياً وقارياً تحت قيادة مديره الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.
أما العروبة لم يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز في الجولتين الماضيتين، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر في آخر جولة قبل فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.

الدوري السعودي
النصر
العروبة
كريستيانو رونالدو
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