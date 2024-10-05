خورفكان ينتفض أمام الوصل بـ «رباعية» تاريخية



معتز الشامي (أبوظبي)



قلب خورفكان الطاولة على مضيفه الوصل، بعدما انتفض في الشوط الثاني، ليعود من التأخر بنتيجة 3-1، في الشوط الأول، إلى الفوز 4-3، في المباراة التي أقيمت باستاد زعبيل، ضمن «الجولة الخامسة» من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع «النسور» رصيده إلى 6 نقاط، بالفوز الثاني منذ بداية الموسم، بينما تجمد رصيد «الإمبراطور» عند 7 نقاط.

سجل أهداف خورفكان، عمر كيتا في الدقيقة 19، وبيدرو بافلوف في الدقيقة 62، وماتياس أندرادي في الدقيقة 67، و«البديل» سعيد أحمد في الدقيقة 82، فيما أحرز للوصل، أليكسيس بيريز في الدقيقة 15، ونيكولاس خيمنيز في الدقيقة 22، وعبد الله الرفاعي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة طرد لاعب الوصل مالك جنعير، بنهاية الشوط الأول، وبالتالي استغل خورفكان النقص العددي، وتفوقه التكتيكي في الشوط الثاني الذي أحكم السيطرة على مجرياته، للعودة إلى اللقاء وحصد «العلامة الكاملة».