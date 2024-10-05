إيفرتون ونيوكاسل.. «سلبية»



لندن (د ب أ)



فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة إيفرتون ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تألق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ومنتخب إنجلترا في إنقاذ مرماه من فرص خطيرة، أبرزها ركلة جزاء سددها أنتوني جوردون نجم نيوكاسل في الدقيقة 35، كما كان بوب حارس نيوكاسل يقظاً في التصدي لثلاث محاولات لأصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بشباك نظيفة، وحصول كل فريق على نقطة.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس من ثلاثة انتصارات، وثلاثة تعادلات، مقابل خسارة واحدة.

أما إيفرتون لم يستغل عاملي الأرض والجمهور، ليقبع في المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط من فوز وحيد وتعادلين مقابل أربع هزائم.