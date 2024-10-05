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الرياضة

محمد الشرقي يشهد ختام بطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة

محمد الشرقي يشهد ختام بطولة العالم لكمال الأجسام بالفجيرة
5 أكتوبر 2024 23:11

 
الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها وتنظمها إمارة الفجيرة، في تعزيز ريادتها في المجال الرياضي، على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال حضور سموه ختام منافسات النسخة الثالثة من بطولة العالم لبناء الأجسام لفئة الهواة والمحترفين «مستر آند مس وورلد» في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.
وأشار سموه إلى اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمجال الرياضي عامة، وحرص سموه على تطوير مُمكّناته التي تضمن إنجاح تنظيم واستضافة أهم المنافسات الرياضية، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على خريطة الرياضة الدولية.
وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود اللجنة المنظمة للبطولة، في تنظيم الحدث وإنجاح أهدافه سنوياً على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة، وجهة رياضية رائدة، في رياضة بناء الأجسام خاصة، ومختلف الألعاب الرياضية عامة.
وشملت المنافسات فئات الفيزيك، والكلاسيك فيزيك، ومنافسات بناء الأجسام لأكثر من 95 كيلوجراماً في الفئة المفتوحة، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز مكانة الفجيرة على الساحة الرياضية.
حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد العليلي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وعدد من القيادات والمسؤولين في الإمارة.

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
كمال الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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