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الرياضة

محطم رقم إنزاجي بطل «قصة مثيرة»!

محطم رقم إنزاجي بطل «قصة مثيرة»!
5 أكتوبر 2024 23:38

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أودينيزي «الوصيف» في إيطاليا


حقق الإيطالي ماتيو رتيجي «25 عاماً» مهاجم أتالانتا إنجازاً يسجل في تاريخ الكرة الإيطالية، عندما فاز قاد فريقه إلى الفوز 5-1 على حساب جنوى، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
حيث سجل رتيجي ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 7 جولات من المسابقة، وبهذا الإنجاز أصبح رتيجي ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإيطالي خلال أول 7 جولات منه، بعد لويس مورييل «8 أهداف»، بينما حطم رتيجي رقم الأسطورة فيليبو إنزاجي الذي سجل «6 أهداف»، ولكنه عادل في نفس الوقت أرقام أساطير سبقوه في هز شباك الفرق الإيطالية المختلفة مثل روبيرتو باجيو، وإيمليانو بونزولي، وماريو بالوتيللي.
وكان أسم ماتيو ريتيجي قد ظهر للصحافة العالمية نجماً أرجنتينياً وشاباً موهوباً بصفوف بوكا جونيور عام 2022، قبل أن ينتقل إلى جنوى في 2023 «الفريق الذي سجل الهاتريك في شباكه، وكان سبباً في تحطيمه أرقام قياسية كثيرة»، ليضمه مدرب إيطاليا آنذاك روبرتو مانشيني إلى قائمة منتخب «الآزوري» ما زاد شهرته، وجعله محط أنظار أندية كبيرة.
ونشأ رتيجي في الأرجنتين، التي لعب لمنتخبيها تحت 19 و20 سنة، لكن لديه جذور إيطالية من جهة جدته، ليلعب الآن لصفوف منتخب إيطاليا.

الدوري الإيطالي
الأرجنتين
أتالانتا
جنوى
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