«سيدات أبوظبي الرياضي» يتطلع إلى «الصدارة المنفردة»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، مباراته الثانية ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا في ووهان بالصين، حيث يواجه إنتشيون ريد إينجلز الكوري الجنوبي، اليوم.

وتعد المواجهة الأقوى والأهم في المجموعة، وبمثابة «فك الاشتباك» بين الفريقين اللذين يتساويان في رصيد الصدارة، ولكل منهما 3 نقاط، ويتفوق المنافس الكوري بفارق الأهداف، بعد فوز «أبوظبي الرياضي» على جامعة ووهان الصيني «مستضيف» التصفيات 2-1، بينما تفوق إنتشيون على صباح الماليزي 3-0، مما يكسب مباراة اليوم أهمية لممثل كرة القدم الإماراتية الذي يسعى للخروج بنتيجة إيجابية، تمنحه «الصدارة المنفردة»، قبل ملاقاة صباح الماليزي، في ختام تصفيات المجموعة يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل «أبوظبي الرياضي» استعداداته للقاء المرتقب، بعد أن تعرف الجهاز الفني بقيادة سارة حسنين، على قدرات بطل كوريا، في مباراته الأولى الافتتاحية أمام صباح الماليزي، ويضم الفريق الكوري المتصدر العديد من المحترفات بقيادة الهدافة الكينية تيريزا إنجيشا التي اكتفت بهدفين في مرمى الفريق الماليزي، بجانب هدف ثالث سجلته الكورية تشانج جانج، وجاءت كلها في الشوط الأول، وتسبق مباراة «أبوظبي الرياضي» وبطل كوريا، مواجهة بين ووهان وصباح الماليزي.