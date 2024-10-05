العين والوحدة.. «الموعد الكبير» في «كلاسيكو الجماهير»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي العين والوحدة، اليوم، في قمة «الجولة الخامسة»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي «كلاسيكو الجماهير» وتشهد دائماً حماساً على المدرجات، فيما يتطلع الشارقة وشباب الأهلي إلى مواصلة التمسك بالصدارة، عندما يلتقيا العروبة، وبني ياس على التوالي.

«الموعد الكبير» على استاد هزاع بن زايد، بلقاء «الزعيم» و«العنابي»، ويدخل العين المواجهة بحافز التفوق على الوصل في الجولة الماضية، فيما يأمل الوحدة أن تكون المباراة بداية العودة القوية في سباق المنافسة على اللقب، وذلك بعدما غاب عنه الفوز في آخر جولتين.

ويدرك كريسبو مدرب العين، أن الأوراق بحاجة لإعادة ترتيب في اللقاء، مع محاولة تصحيح الأخطاء الدفاعية، فيما يدرك النرويجي روني ديلا مدرب الوحدة، أن خسارة النقاط في الجولات الأخيرة تجعل الفريق مطالباً بالتعويض.

ويتسلح العين بتفوقه في المواجهات أمام الوحدة، بحصد 16 انتصاراً، مقابل 8 مرات لـ «العنابي» والتعادل 6 مرات، في 30 مباراة سابقة، فيما يتطلع الوحدة إلى مواصلة صحوة مهاجمه عمر خربين الذي سجل 9 أهداف، في آخر 9 مباريات بالدوري.

وفي حال شارك لابا كودجو مع العين، فإنه يملك فرصة الانفراد بصدارة هدافي مباريات العملاقين في «دوري المحترفين»، حيث يتساوى حالياً برصيد 5 أهداف مع تيجالي. ويملك الشارقة فرصة مثالية للاستمرار في الصدارة، عندما يستضيف العروبة، على استاد خالد بن محمد، إذ انطلق الفريقان هذا الموسم على «طرفي النقيض»، ما بين «الملك» الذي حقق الفوز في أول 4 جولات، والعروبة الذي خسر جميع مبارياته.

ويقوم شباب الأهلي شريك الصدارة باعتباره الفريق الثاني فقط الذي حصد «العلامة الكاملة» إلى الآن، بزيارة محفوفة بالمخاطر للقاء بني ياس على ملعبه.

ويسعى «الفرسان» لتجاوز إرهاق السفر إلى أوزبكستان في البطولة الآسيوية، ومواصلة «المداورة» في التشكيلة، إلا أن «السماوي» يتمسك بحظوظه أيضاً، وحقق الفوز في أول مباراتين خاضهما على أرضه هذا الموسم.