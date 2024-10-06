موناكو يتقدم السباق في فرنسا

سانت إتيان (أ ف ب)



ارتقى موناكو إلى الصدارة موقتاً، بفوزه على رين 2-1، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح موناكو التسجيل عبر مدافعه الألماني تيلو كيرر (6)، وأدرك رين التعادل بهدف لودوفيك بلاس (19)، قبل أن يخطف نادي الإمارة النقاط الثلاث والصدارة، بفضل الأميركي فولارين بالوجان(22).

ورفع موناكو رصيده إلى 19 نقطة، وتقدم للمركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان «حامل اللقب» الذي يحلّ ضيفاً على نيس «الأحد»، وباستطاعته استعادة الصدارة بفارق الأهداف في حال فوزه، وتراجع رين الذي مُني بخسارته الرابعة للمركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وواصل ليل على وقع زخم انتصاره التاريخي على ريال مدريد الإسباني «حامل اللقب» بهدف في دوري أبطال أوروبا، وفاز بعد ثلاثة أيام على ضيفه تولوز 2-1.

وقلب ليل تأخره بهدف المهاجم الدولي المغربي زكريا أبو خلال (39)، إلى فوز ثمين بفضل الإنجليزي أنجل جوميز (57) والبديل المدافع الهولندي ميتشيل بايكر (75).

وارتقى ليل الذي حقق فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات للمركز الرابع موقتاً برصيد 13 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثالث الذي تعادل مع أنجيه 1-1، ومتقدماً بفارق نقطتين عن رينس الذي يستضيف مونبلييه الأحد، وثلاث عن لنس الذي يحلّ ضيفاً على ستراسبورج في اليوم ذاته.

وفي مباراة ثالثة، سجل المهاجم الجورجي زوريكو دافيتاشفيلي ثلاثية «هاتريك» فريقه سانت إتيان، وقاده للفوز على ضيفه أوكسير 3-1.

وحقق دافيتاشفيلي ثلاثيته في الدقائق 15 و54 و86، في حين سجل الكندي ثيلونيوس باير هدف أوكسير (74).

وبات دافيتاشفيلي الوافد الجديد من بوردو مقابل 6 ملايين يورو أول لاعب من سانت إتيان يسجل «هاتريك» في الدوري، منذ التونسي وهبي الخزري أمام بوردو في 11 أبريل 2021.

ومرر الجورجي الذي افتتح رصيده التهديفي في «ليج 1» هذا الموسم، كرتين حاسمتين في الفوز على كل من ليل 1-0 في المرحلة الرابعة والتعادل أمام نانت 2-2 في السادسة.

وتقدم سانت إتيان الذي كان تعرض لخسارة مذلة أمام نيس 0-8 في 20 سبتمبر في المرحلة الخامسة، للمركز الثاني عشر موقتاً برصيد 7 نقاط، في حين تجمد رصيد أوكسير في المركز الرابع عشر مع 6 نقاط.