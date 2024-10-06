الهلال.. «المعزوفة السادسة» في السعودية

الرياض (أ ف ب)



تابع الهلال سجله المثالي بفوزه السادس توالياً، منذ مطلع الموسم الحالي على مستضيفه الأهلي 2-1، في ختام المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الأهلي بواسطة الإسباني جابريل فيجا (12)، ورد الصربي ألكسندر ميتروفيتش بهدفين للهلال «56 و78 من ركلة جزاء».

ورفع الهلال رصيده الى 18 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد الأهلي، بعد الخسارة عند النقطة 7 في المركز العاشر.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 9 أهداف في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد، وبفارق 4 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

وحصل الهلال على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها البرازيلي فيليب مالكوم، ولكن تصدى لها دفاع الأهلي (5).

وقصّ الأهلي شريط التسجيل مبكراً، بعد مرور 12 دقيقة، بعدما وصلته كرة طولية على حدود منطقة الهلال، تقدم بها فيجا وأسكنها الشباك.

وكاد الهلال يدرك التعادل، بعدما أرسل لودي كرة أمامية داخل منطقة الأهلي حولها ميتروفيتش باتجاه الشباك، ولكن أبعدها المدافع التركي مراح ديميرال.

وتصدى القائم وحارس الأهلي الصانبي، لفرصة تسجيل من سالم الدوسري الذي وصلته كرة عرضية من البرتغالي جواو كانسيلو داخل المنطقة حولها بقدمه في المرمى (38).

وتبادل كانسيلو الكرة على يمين الملعب مع زميله ياسر الشهراني، ليُرسل الأول كرة عرضية حولها زميله ميتروفيتش برأسه في المرمى، ولكن ألغى الحكم الهدف، بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعِ وجود حالة تسلل.

وأدرك الهلال التعادل عن طريق لاعبه ميتروفيتش، بعدما وصلته كرة عرضية من يسار الملعب من زميله لودي ليسكنها الشباك برأسه (56).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال، بداعي عرقلة لاعبه مالكوم داخل المنطقة بعد العودة لتقنية الفيديو نفذها بنجاح ميتروفيتش (78)، وطالب لاعبو الأهلي بالدقيقة 88 بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.