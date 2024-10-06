برشلونة وألافيس.. الحفل «كامل العدد»!

مراد المصري (أبوظبي)



يخوض برشلونة اختباراً قوياً اليوم «الأحد»، في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يسافر للقاء ديبورتيفو ألافيس، أمام مدرجات «كاملة العدد»، بعدما أعلن النادي الباسكي عن بيع جميع التذاكر المخصصة للمواجهة على ملعب «مينديزوروتزا»، الذي تقترب سعته من 20 ألف متفرج.

وطالب ألافيس من جماهيره الحضور مبكراً، والتقاط البطاقات التي تم طبعها وتحضيرها على المقاعد، من أجل رفعها وتشكيل «تيفو» خاص، قبل ضربة بداية مواجهة برشلونة.

وسيكون «البلوجرانا» مطالباً بردة فعل مناسبة هذه المرة، بعدما خسر في مباراته الماضية أمام أوساسونا، والتي كانت خارج أرضه أيضاً، وهي الأولى بعد سبعة انتصارات قبل ذلك.

ولن يكون الأمر سهلاً لبرشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس الذي حقق الفوز مرتين، وتعادل في واحدة من مبارياته الثلاث على أرضه حتى الآن هذا الموسم، فيما يحتفل مدربه لويس جارسيا بخوض المباراة رقم «100»، على رأس الإدارة الفنية للفريق، وهو الرجل الذي تنقل في أكثر محطة خلال مسيرته، منها تدريب بني ياس بين 2014 و2016، قبل أن يفرض نفسه مع الفريق الباسكي منذ 2022، وقاده إلى الصعود من الدرجة الثانية، ثم البقاء في «الليجا» منذ ذلك الحين.