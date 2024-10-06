ريال مدريد مُتهم بـ «طردين» في لقاء ليس طرفاً فيه!

مراد المصري (أبوظبي)



دخل ريال مدريد دائرة النقاش في مباراة لم يكن طرفاً فيها، وتحديداً اللقاء الذي تفوق فيه سيلتا فيجو على لاس بالماس 1-0، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد طرد لاعبين من الفريق الفائز قبل مواجهة «البلانكوس» في الجولة المقبلة من «الليجا».

وساد النقاش بسبب حصول اثنين من لاعبي سيلتا فيجو على البطاقة الحمراء في أقل من ثلاث دقائق، وهما أليكس موريبا، وقائد الفريق ياجو أسباس بسبب الاعتراض على قرار الحكم، ليحصل على بطاقتين صفراوين تحولتا إلى بطاقة حمراء.

وأدى طرد أسباس إلى حالة كبير من الغضب لأسطورة الفريق «الجاليكي»، الذي طالب من زملائه الانسحاب من أرضية الملعب، قبل أن يكمل فريقه المواجهة ويحقق الفوز، لتتحول احتفالية اللاعب بخوضه المباراة رقم 500 في مسيرته مع النادي، إلى ذكرى لطختها البطاقة الحمراء التي وجدها غير مستحقة.

وانقسمت آراء الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التلميح أن قرارات حكم اللقاء، تعود إلى أن المواجهة المقبلة لسيلتا فيجو أمام ريال مدريد، وآخرين رفضوا هذه الأقاويل، خصوصاً أن فريق العاصمة يملك سجلاً إيجابياً أمام منافسه إجمالاً، وليس بحاجة لهذا النوع من المساعدة.

يذكر أن فوز سيلتا فيجو، جعله يدخل قائمة العشرة الأوائل للأندية الأكثر حصداً للنقاط في تاريخ «الليجا»، بإجمالي 2112 نقطة، متجاوزاً ريال سرقسطة «2109 نقاط».