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الرياضة

مدرب الهلال يبارك للأهلي «صناعة الأجواء»!

مدرب الهلال يبارك للأهلي «صناعة الأجواء»!
6 أكتوبر 2024 09:57

 
الرياض (د ب أ)

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أشاد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، بجماهير الأهلي، وذلك بعد الأجواء التي صنعتها في مباراة الفريقين في ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وفاز الهلال على مضيفه الأهلي بنتيجة 2-1، في قمة الجولة حيث قدمت جماهير الأهلي لوحة فنية رائعة في المدرجات. وقال جيسوس إنه يبارك لجماهير الأهلي صناعة الأجواء الرائعة، لاسيما وأن المواجهة شاهدها الكثيرين حول العالم وشاهدوا مباراة وأجواء كبيرة في ملعب مثل الجوهرة الذي يستحق الهلال ملعباً مثله، على حد وصفه.
وعن الفوز أمام الأهلي، وتحويل النتيجة من الخسارة إلى الفوز، قال جيسوس إن الأهلي أجبر الهلال على اللعب بمستوى عالٍ، من أجل أن يتفوق عليه.
وفيما يتعلق بمستقبل نيمار مع الفريق، في ظل تألق رينان لودي، قال جيسوس: «المشكلة ليست امتلاكي لكثير من اللاعبين الرائعين، 18 أكتوبر سيكمل نيمار سنة كاملة دون اللعب، والفريق استمر بعدم الاعتماد على لاعب محدد وفاز بكل شيء، جاهزية نيمار عامل مساعد ولكن الفريق لا يقف على لاعب واحد، والهلال لمدة سنة ونصف لا يعرف الهزائم، فقط خسرنا مواجهة واحدة خارجياً، ولا يوجد فريق محلي استطاع الانتصار على الهلال إلى الآن، والفريق لا يعتمد على لاعب واحد، وبالتأكيد وجود نيمار بجاهزية كاملة يعطينا الإضافة».

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