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الرياضة

مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة بعد «الإصابة الخطيرة»

مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة بعد «الإصابة الخطيرة»
6 أكتوبر 2024 10:05

 
مدريد (رويترز)

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أكد داني كاربخال مدافع ريال مدريد أنه سيخضع لعملية جراحية، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، خلال فوز فريقه 2-صفر على فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وخرج كاربخال «32 عاماً» من الملعب في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد التحام مع لاعب وسط فياريال يريمي بينو تسببت في إصابته بالتواء غير طبيعي في ركبته اليمنى.
وذكر كاربخال عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، حيث نشر صورته في سيارة إسعاف «تأكدت إصابتي الخطيرة بالرباط الصليبي، سأخضع لجراحة وأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر».
وأضاف «أتطلع لبدء عملية التعافي والعودة، أشكركم جميعاً على رسائلكم، أشعر أني محبوب جداً».
وشعر المدرب كارلو أنشيلوتي بالقلق إزاء إصابة كاربخال، وهي أحدث ضربة للفريق الإسباني، بعد غياب حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة عضلية أمام أتليتيكو مدريد مطلع الأسبوع الماضي.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
فياريال
داني كارباخال
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