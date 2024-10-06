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الرياضة

منتخب السعودية يعسكر في جدة للقاء اليابان والبحرين

منتخب السعودية يعسكر في جدة للقاء اليابان والبحرين
6 أكتوبر 2024 10:32

 
الرياض (د ب أ)

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ينتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم، في معسكر جدة، استعداداً لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف المنتخب السعودي في العاشر من أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر ذاته يستضيف البحرين، وتقام كلا المواجهتين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يذكر أن المدير الفني روبرتو مانشيني ضم 28 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وهم أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري. يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة، ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

تصفيات كأس العالم
السعودية
جدة
اليابان
البحرين
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