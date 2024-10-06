ترقبوا قرعة «أبطال أفريقيا».. قمة الإثارة بـ «العرب 8»!



القاهرة (د ب أ)



يترقب محبو «الساحرة المستديرة» في «القارة السمراء»، سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025، الاثنين، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأهل 16 فريقاً لدور المجموعات بدوري الأبطال والكونفيدرالية، حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

ومن المتوقع أن تشهد مرحلة المجموعات في دوري الأبطال الكثير من الإثارة والندية، مع وجود أكثر من فريق سبق له التتويج باللقب، حيث حصلت 9 أندية من الفرق الـ 16 المشاركة في دور المجموعات على 29 لقباً بالمسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1965.

وترفع 8 أندية لواء الكرة العربية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، وهو ما يمثل نصف عدد الأندية المشاركة في هذا الدور.

ويأتي الأهلي المصري، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، وصاحب الرقم القياس في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا برصيد 12 لقباً، في مقدمة الفرق العربية الموجودة في هذا الدور.

كما يمثل الكرة العربية في البطولة أيضاً الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية، والفائز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، والرجاء البيضاوي المغربي، المُتوج بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999، والجيش الملكي المغربي، الحائز على المسابقة عام 1985، ومولودية الجزائر، الذي حمل كأس البطولة عام 1976، والهلال السوداني، وصيف نسختي 1987 و1992، بالإضافة إلى بيراميدز المصري وشباب بلوزداد الجزائري، اللذين يطمحان لحمل كأس البطولة للمرة الأولى.

ومن المتوقع أن تواجه الأندية العربية، التي احتكرت لقب البطولة على مدار النسخ الثمانية الأخيرة، منافسة شرسة من باقي الفرق الأفريقية التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات.

ويأتي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي على رأس تلك الأندية، حيث يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سبق له الحصول عليها أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015، وهناك أورلاندو بايريتس وماميلودي صن داونز، ممثلا جنوب أفريقيا، اللذان أحرزا اللقب عامي 1995 و2016 على الترتيب، كما يعود استاد أبيدجان الإيفواري، الذي حمل كأس البطولة المرموقة عام 1966، للواجهة من جديد، حيث يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى.

ويحاول يانج أفريكانز التنزاني وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي مقارعة القوى الكبرى في البطولة، وهو ما ينطبق أيضاً على دجوليبا المالي ومانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي، اللذين يشاركان في دور المجموعات للمرة الأولى.

وأعلن «الكاف» مؤخراً تصنيف الأندية الـ 16 المشاركة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حيث تم توزيعها على 4 مستويات وفقاً لنتائج كل فريق في السنوات الخمس الأخيرة بالمسابقة القارية، على أن يتم خلال القرعة وضع فريق واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وجاءت المستويات الأربع على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي والترجي ومازيمبي وصن داونز.

المستوى الثاني: الرجاء ويانج أفريكانز وبيراميدز وشباب بلوزداد.

المستوى الثالث: الجيش الملكي والهلال وساجرادا إسبيرانسا وأورلاندو بايريتس.

المستوى الرابع: مولودية الجزائر وستاد أبيدجان ودجوليبا ومانيما يونيون.

ولا تمنع اللائحة وجود فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز، أو الجيش الملكي والرجاء أو مولودية الجزائر وشباب بلوزداد معاً في نفس المجموعة.

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: 26 و27 نوفمبر 2024

الجولة الثانية: 6 و7 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة: 13 و14 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة: 3 و4 يناير 2025

الجولة الخامسة: 10 و11 يناير 2025

الجولة السادسة: 17 و18 يناير 2025

ويجرى دور الثمانية في المسابقة خلال مارس القادم، فيما يُلعب الدوران قبل النهائي والنهائي في الشهرين التاليين.

ولا يختلف الأمر كثيراً في دور المجموعات بالكونفيدرالية، حيث تشهد مشاركة العديد من الأندية الكبرى في أفريقيا، من بينها 6 فرق عربية تتطلع للاحتفاظ بلقب البطولة للنسخة السابعة على التوالي.

ويأتي الزمالك المصري «حامل اللقب» على رأس الأندية المشاركة في الكونفيدرالية هذا الموسم، حيث يطمع في الفوز باللقب للمرة الثالثة، بعدما سبق أن تُوج بها عام 2019 بخلاف الموسم الماضي.

كما يشارك في البطولة هذا الموسم، الصفاقسي التونسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكونفيدرالية برصيد 3 ألقاب، وكذلك نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضية، والفائز باللقب عامي 2020 و2022. ويلعب في المسابقة القارية أيضاً اتحاد الجزائر، الذي فاز بالبطولة عام 2023، ومواطنه النادي الرياضي القسنطيني، الذي يبحث عن فوزه الأول بالكونفيدرالية، مثلما هو حال المصري البورسعيدي، الذي قطع أيضا ورقة الترشح لمرحلة المجموعات.

ويتنافس على التتويج باللقب أيضاً عدد من الأندية غير العربية، في مقدمتها إنييمبا النيجيري، المُتوج بدوري الأبطال عامي 2002 و2003، وأسيك ميموزا الإيفواري، الفائز باللقب ذاته أيضاً عام 1998، حيث يأملان في الفوز بالكونفيدرالية لأول مرة.

كما يتواجد في البطولة أندية سيمبا التنزاني والملعب المالي وجراف دي داكار السنغالي، وستيلينوش الجنوب أفريقي وبلاك بولز الموزمبيقي وأورابا يونايتد البوتسواني، بالإضافة إلى برافوش ولواندا سول الأنجوليين، حيث تحلم جميعها بالوقوف على منصة التتويج للمرة الأولى.

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بالكونفيدرالية على النحو التالي:

الجولة الأولى: 28 نوفمبر 2024

الجولة الثانية: 8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة: 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة: 5 يناير 2025

الجولة الخامسة: 12 يناير 2025

الجولة السادسة: 19 يناير 2025

ومثلما هو حال دوري الأبطال لا تمنع لائحة الكونفيدرالية تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الزمالك مع المصري، أو النادي القسنطيني مع اتحاد الجزائر.