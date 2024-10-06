الوصل بين «النقيضين» في «موسمين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل الوصل حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم نزف النقاط، بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي في البطولة، عندما سقط أمام خورفكان، بعدما فرط في تقدمه 3-1 خلال الشوط الأول، إلى الهزيمة 3-4، وسبق أن خسر من العين 2-4 في «الجولة الرابعة»، كما أنها تأتي بعد هزيمة أيضاً في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يجعل الفريق يعاني بدرجة كبيرة خلال الموسم الجاري، بما لا يتوازى مع حجم ما سبق وأن قدمه «الإمبراطور» من أداء ومستوى متميز في الموسم الماضي، الذي شهد تتويجه بلقب الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وشهدت المباراة تسجيل خورفكان رقماً تاريخياً، حيث لم يسبق له الفوز على الوصل بـ «رباعية» في «دوري للمحترفين»، كما أنها المرة الثانية التي يفوز فيها بـ 4 أهداف بعد تفوقه على العروبة 4-1 عام 2021.

وإجمالاً، يعيش الوصل بين «طرفي نقيض»، والتألق في موسم «الثنائية» يقابله التراجع هذا الموسم، منها أنه يعاني دفاعياً حيث استقبلت شباكه 11 هدفاً في آخر 4 مباريات على صعيد جميع البطولات بمعدل 2.75 هدف لكل مباراة، وهو رقم يبدو كبيراً، في ظل الأداء والمستوى الرائع لحامل اللقب الذي استقبل طوال الموسم الماضي 27 هدفاً فقط، بمعدل 1.38 هدف في المباراة، وشهدت آخر 5 مباريات بين الفريقين في «دوري المحترفين» تسجيل 25 هدفاً، بواقع 17 هدفاً للوصل و8 أهداف لـ «النسور».

وتعد واقعة طرد مالك جنعير «النقطة الفاصلة»، في تحول سيناريو اللقاء لمصلحة الضيوف، حيث لعب الوصل شوطاً كاملاً بـ 10 لاعبين، ولم يستطع الحفاظ على أفضليته في النتيجة، بينما نجح خورفكان في «الريمونتادا»، ومنها الفوز بهدف «البديل» أحمد سعيد في الدقيقة 82، ولم تفلح تبديلات المدرب ميلوش الذي لم يجد الحلول التكتيكية والفنية لتصحيح مسار الفريق، وسط غضب جماهيري كبير.