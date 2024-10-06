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الرياضة

سيلفر: أبوظبي و«إن بي أيه» شراكة عالمية مثالية

سيلفر: أبوظبي و«إن بي أيه» شراكة عالمية مثالية
6 أكتوبر 2024 11:52

مراد المصري (أبوظبي)

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أكد آدم سيلفر، مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية «إن بي أيه»، أن العلاقة مع «أبوظبي»، تعتبر شراكة عالمية مثالية على الصعد كافة، وتسهم في فتح آفاق واسعة للانتشار وتطوير مستويات الجيل الناشئ، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يسهم في التواصل مع أسواق خليجية وآسيوية.
وأكد سيلفر أن نجاح المباريات التي أقيمت في أبوظبي، سواءً خلال هذا الأسبوع، أو التي بدأت خلال الأعوام الماضية، يترجم أن اختيار إقامة مباريات، خلال فترة ما قبل انطلاق الموسم، من شأنها أن تمنح الفرق التي تحضر من الولايات المتحدة، الفرصة للانخراط في المجتمع المحلي بصورة أكبر، من خلال امتداد الحدث على مدى عدة أيام، وما يصاحبها من إقامة ورش تدريب للناشئين، والزيارات إلى المواقع البارزة في أبوظبي، على عكس الوقت الذي يكون ضيقاً للغاية خلال الموسم الرسمي الذي يتضمن خوض كل فريق 82 مباراة على الأقل.
وعبر سيلفر عن سعادته بالعلاقة المتينة التي تربط الإمارات والمنطقة عموماً مع «إن بي أيه»، حيث يتم بث المباريات منذ 35 عاماً، فيما تتجسد العلاقة بشكل بارز من خلال الشراكات التجارية الرياضية حالياً مع مؤسسات مثل شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة»، وطيران الإمارات، وشركة الدار العقارية ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
وألمح سيلفر، إلى إمكانية أن يسهم هذا النجاح، في إقامة مباريات لكرة السلة للسيدات أيضاً، خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر المشروع من الأفكار القابلة للتنفيذ.

الإمارات
أبوظبي
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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