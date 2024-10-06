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الرياضة

«الشارقة 17» بطل الجولة الرابعة لمونديال «الفورمولا-1»

«الشارقة 17» بطل الجولة الرابعة لمونديال «الفورمولا-1»
6 أكتوبر 2024 12:16

أبوظبي (الاتحاد)
حققت زوارق الإمارات فوزاً مهماً، ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي أقيمت في مدينة شنغهاي في الصين، وذلك بعد فوز زورق الشارقة بقيادة روست ويت بالمركز الأول، وحصد لقب الجولة، وحلول زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك في المركز الثاني بعد سباق مليء بالإثارة والتحدي، بينما حل جوناس أندرسون من الفريق السويدي في المركز الثالث.
ورفع زورق «الشارقة 17» رصيده إلى 87 نقطة، كي ينفرد أكثر بصدارة الترتيب العام، في حين يلاحقه في المركز الثاني زورق الفيكتوري بقيادة ستارك وبرصيد 69.5 نقطة، ويأتي ثالثاً أندرسون برصيد 69 نقطة، وكان السباق الذي انطلق في تمام الخامسة والنصف صباحاً قد انتهى بعد 11 دورة فقط نظراً لارتفاع حدة الأمواج والرياح، وتم احتساب نصف النقاط المعتادة في هذه الجولة.
وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، بالنتائج المتميزة التي حققتها الفرق الإماراتية، مؤكداً على التمثيل الإماراتي المهم في هذه البطولة، كما عبّر عن فخره برفع العلم الإماراتي في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات تعكس مدى تطور الرياضات البحرية في الإمارات والقدرة على المنافسة على أعلى المستويات العالمية.
وأكد الشيخ محمد أن تحقيق المراكز الأولى في مثل هذه البطولات الدولية ليس مجرد فوز، بل هو إثبات للتفوق والاحترافية التي تتميز بها الفرق الإماراتية، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات في عالم الرياضات البحرية.
من جهة أخرى، تعرض فريق أبوظبي لعدم التوفيق في الجولة الرابعة من البطولة، حيث واجه الفريق ظروفاً صعبة أدت إلى تراجع نتائجه في هذه الجولة، وذلك بحلول المخضرم ثاني القمزي قائد زورق «أبوظبي 5» في المركز العاشر، بينما جاء زميله في الفريق، ألبرتو كامبراتو قائد زورق «أبوظبي 6»، في المركز الرابع عشر.
وأكد المتسابق ثاني القمزي أنه سيبذل قصارى جهده لتعويض هذه النتيجة في الجولة المقبلة، مشيراً إلى أن الفريق سيستعد بكل طاقته للجولة الخامسة من البطولة، في محاولة لتقديم أفضل أداء ممكن واستعادة مكانته في المنافسة.
والجدير بالذكر أن الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1 ستُقام في الصين أيضاً، في مدينة زينزهو، وذلك يومي 18 و19 من أكتوبر الجاري، حيث تُعتبر هذه المحطة الخامسة ضمن سلسلة سباقات البطولة لهذا الموسم قبل أن تختتم في إمارة الشارقة في ديسمبر المقبل مع سادس جولات البطولة.

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