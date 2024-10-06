مانشستر سيتي يحتفل بـ «اليوبيل الذهبي» على أرضه!

معتز الشامي (أبوظبي)



عاد مانشستر سيتي إلى «سكة الانتصارات» في الدوري الإنجليزي، بالفوز على فولهام 3-2، ضمن الجولة السابعة، بعد التعادل أمام أرسنال 2-2 ونيوكاسل 1-1، ليرفع رصيده إلى «النقطة 17»، في وصافة «البريميرليج»، خلف اليفربول المتصدر «18 نقطة».

وبعد ثلاثية فولهام، أصبح «السيتي» الآن بلا هزيمة في آخر 50 مباراة على أرضه في جميع المسابقات «فاز 41 وتعادل 9»، منذ خسارته 2-1 أمام برينتفورد في نوفمبر 2022.

وبات «السيتي» رابع فريق إنجليزي في الدوري يتمكن من لعب أكثر من 50 مباراة من دون خسارة على أرضه في جميع المسابقات، بالتساوي مع سندرلاند، وبعد ليفربول المتصدر «85 مباراة» وتشيلسي (مرتين) «58 مباراة و74 مباراة».

وأصبح السيتي بلا هزيمة، بعد 7 مباريات في موسم 2024-2025، ويتطلع إلى الفوز باللقب الخامس على التوالي.

وخاض «السيتيزنز» 30 مباراة دون هزيمة في الدوري الممتاز، وهو ما يعادل الرقم القياسي السابق الذي حققه الفريق في عدم الخسارة في «البريميرليج» بين أبريل 2017 ويناير 2018.

وفاز «السيتي» في آخر 17 مباراة أمام فولهام في جميع البطولات، وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق من الدوري الإنجليزي.