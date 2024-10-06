الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يحتفل بـ «اليوبيل الذهبي» على أرضه!

مانشستر سيتي يحتفل بـ «اليوبيل الذهبي» على أرضه!
6 أكتوبر 2024 12:48

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سلوت «بطل» انتصار ليفربول على كريستال بالاس
أرسنال.. «الفوز 400» في «ملعب الإمارات» بـ «البريميرليج»


عاد مانشستر سيتي إلى «سكة الانتصارات» في الدوري الإنجليزي، بالفوز على فولهام 3-2، ضمن الجولة السابعة، بعد التعادل أمام أرسنال 2-2 ونيوكاسل 1-1، ليرفع رصيده إلى «النقطة 17»، في وصافة «البريميرليج»، خلف اليفربول المتصدر «18 نقطة».
وبعد ثلاثية فولهام، أصبح «السيتي» الآن بلا هزيمة في آخر 50 مباراة على أرضه في جميع المسابقات «فاز 41 وتعادل 9»، منذ خسارته 2-1 أمام برينتفورد في نوفمبر 2022.
وبات «السيتي» رابع فريق إنجليزي في الدوري يتمكن من لعب أكثر من 50 مباراة من دون خسارة على أرضه في جميع المسابقات، بالتساوي مع سندرلاند، وبعد ليفربول المتصدر «85 مباراة» وتشيلسي (مرتين) «58 مباراة و74 مباراة».
وأصبح السيتي بلا هزيمة، بعد 7 مباريات في موسم 2024-2025، ويتطلع إلى الفوز باللقب الخامس على التوالي.
وخاض «السيتيزنز» 30 مباراة دون هزيمة في الدوري الممتاز، وهو ما يعادل الرقم القياسي السابق الذي حققه الفريق في عدم الخسارة في «البريميرليج» بين أبريل 2017 ويناير 2018.
وفاز «السيتي» في آخر 17 مباراة أمام فولهام في جميع البطولات، وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
فولهام
أرسنال
نيوكاسل
آخر الأخبار
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031
علوم الدار
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031
اليوم 13:56
معرض "إثراء" للتوظيف بالشارقة يشهد مشاركة 100 جهة ومؤسسة مالية
علوم الدار
معرض "إثراء" للتوظيف بالشارقة يشهد مشاركة 100 جهة ومؤسسة مالية
اليوم 13:42
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
علوم الدار
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
اليوم 13:41
أنشيلوتي يتحسر على «الإصابة البالغة»
الرياضة
أنشيلوتي يتحسر على «الإصابة البالغة»
اليوم 13:40
ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي
الرياضة
ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©