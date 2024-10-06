الجزيرة يقترب من الوحدة في «الرباعيات الأسرع»!



علي معالي (أبوظبي)



أحرز الجزيرة 4 أهداف من الستة أمام دبا الحصن في أول 23 دقيقة، ليكون الفريق الثاني في «دوري المحترفين»، يصل إلى هذا الإنجاز، بعد الوحدة الذي سجل العدد نفسه، ولكن خلال 18 دقيقة أمام بني ياس موسم 2016-2017، ضمن «الجولة 21»، على استاد آل نهيان، وانتهت المباراة وقتها 6- 2 لمصلحة «العنابي».

وفي مباراة الجزيرة أمام دبا الحصن، على استاد صقر بن محمد القاسمي، نجح «فخر أبوظبي» في الفوز 6-1، وجاءت 4 أهداف في أول 23 دقيقة، بتوقيع فينيسوس ميلو، برونو دي أوليفيرا، ورامون ميراز «هدفين» في الدقائق 5,12,15,23.

وأحرز برونو دي أوليفيرا «23 عاماً» ورامون ميراز «27 عاماً» هدفين لكل منهما في اللقاء، وأيضاً أول أهداف محمد النني المنتقل إلى الجزيرة من أرسنال، والرائع أن رامون ميراز سجل هدفين، وصنع هدفاً لبرونو، وحصل «الثنائي» على النسبة الأعلى في المباراة، بحسب تحليل «سوفا سكور» بواقع 9.4 من 10 لأوليفيرا، و9.2 من 10 لرامون.

وتعتبر المباراة انطلاقة جديدة ومهمة لأكثر من لاعب خاصة فينيسوس «22 عاماً»، والذي سجل الهدف الأول مع الفريق في الدقيقة الخامسة، ومحمد النني الذي سجل هدفه الأول والسادس للفريق في الدقيقة 61 من ضربة جزاء، كما رفع برونو رصيده مع الجزيرة إلى 15 هدفاً بالدوري منذ 2020- 2021، وهو الرابع له هذا الموسم.

وشهدت المباراة 8 فرص خطيرة لمصلحة الجزيرة، مقابل لا شيء لدبا الحصن، وأيضاً أول إقالة لمدرب، بعد نهاية المباراة هذا الموسم، في الجولة الخامسة، بعد قرار الاستغناء عن خدمات مدرب دبا الحصن البرازيلي كايو زاناردي.