أرسنال.. «الفوز 400» في «ملعب الإمارات» بـ «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



واصل أرسنال عروضه القوية في الدوري الإنجليزي، بالفوز على ساوثهامبتون 3-1، على استاد «الإمارات»، ضمن الجولة السابعة.

لم يخسر أرسنال مباراة على أرضه في الدوري أمام ساوثهامبتون، حيث فاز 17 مرة، وتعادل 8 مرات من 25 مباراة بين الفريقين، وهو أكبر عدد من المباريات التي واجه فيها منافساً على أرضه في البطولة، دون خسارة.

ظل ساوثهامبتون بلا فوز في آخر 20 مباراة بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل 5 وخسر 16، ليعادل أطول سلسلة بلا فوز له من 20 أغسطس إلى ديسمبر 1969.

حقق أرسنال فوزه رقم 400 على أرضه في الدوري الإنجليزي، ليصبح الفريق الثاني الذي يصل إلى هذا الإنجاز بعد مانشستر يونايتد «428 فوزاً» بملعبه.

أصبح كاي هافيرتز أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية على أرضه مع أرسنال في جميع المسابقات، منذ روبن فان بيرسي بين ديسمبر 2011 ومارس 2012.

وصنع بوكايو ساكا 7 تمريرات حاسمة في 6 لمباريات مع أرسنال بالدوري هذا الموسم.