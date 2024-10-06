سلوت «بطل» انتصار ليفربول على كريستال بالاس

معتز الشامي (أبوظبي)

قاد الهولندي آرني سلوت فريق ليفربول، لتحقيق الفوز السادس بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب كريستال بالاس بهدف نظيف، وظل متربعاً على قمة جدول ترتيب «البريميرليج» برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن مان سيتي الوصيف.

وخرج ليفربول بعدد من الأرقام القياسية، كان بطلها المدرب الهولندي آرني سلوت، بعد الفوز الصعب خارج أرضه بملعب «سيلهرست بارك».

- أصبح آرني سلوت هو أول مدرب لليفربول يفوز بـ 9 مباريات من أصل أول 10 مباريات له مع النادي، وخسر لقاء وحيداً، وحقق «الريدز» هذا الرقم للمرة الثالثة بعد موسمي 1961-1962 و1990-1991.

- فاز ليفربول في أول أربع مباريات خارج أرضه في الدوري في بداية الموسم للمرة الثالثة فقط بعد موسمي 1990-1991 و2019-20.

- فشل كريستال بالاس في الفوز بأي من مبارياته السبع الافتتاحية في الدوري (تعادل 3 خسر 4)، وهي المرة الخامسة التي يفعل فيها ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 1992-1993 (تعادل 4 خسر 3)، 1994-1995 (تعادل 4 خسر 3)، 2004-2005 (تعادلين وخسر 5) و2017-2018 (خسارة 7).

- لم يخسر ليفربول في آخر 10 زيارات له إلى ملعب كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 9 وتعادل 1)، ولم يفشل في الفوز إلا عبر تعادل سلبي في فبراير 2023.

- صنع الهولندي كودي جاكبو 5 فرص لليفربول ضد كريستال بالاس، بما في ذلك صناعة هدف ديوجو جوتا، وهو أكبر عدد له في مباراة مع «الريدز»، بالتساوي مع مباراة أتالانتا في أبريل من الموسم الماضي.