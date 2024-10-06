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الرياضة

بعيداً عن الهلال السعودي.. نيمار يشتري «جاباو» بـ7 ملايين إسترليني!

بعيداً عن الهلال السعودي.. نيمار يشتري «جاباو» بـ7 ملايين إسترليني!
6 أكتوبر 2024 13:07

أنور إبراهيم (القاهرة)
ذكرت مصادر صحفية مطلعة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي في طريقه لشراء جزيرة خاصة في المحيط الأطلسي، تحمل اسم جاباو، قريبة من سواحل ريو دي جانيرو جنوب البرازيل.
ويبتعد نيمار عن المستطيل الأخضر قرابة العام بعد إصابته بالرباط الصليبي الداخلي، ويتفرغ حالياً لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، ويقضي وقته في البحث عن ممتلكات جدية يقتنيها.
وذكرت صحيفة «ذا صن» أن مالك الجزيرة وافق على تخفيض سعرها بمقدار 3 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح سعرها 7 ملايين جنيه إسترليني فقط من أجل إغراء نجم السامبا بالشراء، ولا يمكن الوصول إلى الجزيرة إلا بالطائرة أوالسفينة.
وذكر الصحفي البرازيلي ليو دياز القريب من نيمار أن نجم السامبا ينوي تأجير الجزيرة مقابل 40 ألف يورو في وقت لاحق هذا الشهر كنوع من «التجربة»، وأن برونا ماركيزين زوجة نيمار السابقة كانت من بين الذين أقاموا على هذه الجزيرة في الماضي.
وتضم الجزيرة 4 قصور قابلة للاستخدام الفوري و3 أكواخ، وتطل جميع مبانيها على المحيط الأطلسي.
يذكر أن نيمار يمتلك قصراً ضخماً في ريودي جانيرو، على مساحة فدانين، وبه 6 غرف وحمام سباحة وصالة ألعاب وملعب تنس، ومهبط للطائرات الهليكوبتر، ودفع فيه 7 ملايين دولار، كما يمتلك قصراً آخر في مدينة ساوباولو، كان اشتراه بمبلغ 4 ملايين دولار.
ويخضع نيمار لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل قرب العودة إلى الملاعب، على أمل أن يسهم في فوز الهلال مجدداً بالدوري السعودي، والمنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا.

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