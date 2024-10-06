ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي

نيويورك (د ب أ)



أصبح إنتر ميامي على بُعد انتصار وحيد من تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل إنتر ميامي فوزاً قاتلاً على مضيفه تورنتو بهدف سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات من قبل، من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 61، كما غاب خوردي ألبا ولويس سواريز والحارس دريك كالندر عن التشكيل الأساسي لإنتر ميامي. وشارك سواريز الأسطورة السابق لمنتخب أوروجواي، من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 71، وصنع هدف الفوز لزميله كامبانا.

ويستعد ميسي للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في مباراتيه المقبلتين بتصفيات كأس العالم يومي 10 و15 أكتوبر، وبالتالي فإن مشاركته في المباراة الختامية للموسم مع فريقه إنتر ميامي أمام ضيفه نيو إنجلاند 19 من الشهر الجاري، تبقى محل شك.

وحال فاز إنتر ميامي على نيو إنجلاند، فإنه سينهي الموسم برصيد 74 نقطة، متفوقاً بنقطة واحدة على الرقم القياسي الذي سجله نيو إنجلاند في موسم 2021 بحصد 73 نقطة. وسجل ميسي 17 هدفاً خلال 18 مباراة بالدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم.