أنشيلوتي يتحسر على «الإصابة البالغة»



مدريد (د ب أ)



أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن حسرته بسبب الإصابة التي لحقت بلاعبه داني كارفاخال، خلال المواجهة أمام فياريال.

وتعرض كارفاخال لإصابة قوية في الركبة، بعد التحام مع يريمي بينو لاعب فياريال في الوقت بدل الضائع للمباراة التي فاز فيها النادي الملكي على ضيفه فياريال بهدفين.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: «إنها إصابة خطيرة إلى حد ما في الركبة، غرفة الملابس حزينة وقلقة، لأن ما حدث يتكرر كثيراً بسبب روزنامة المباريات، وقد حدث لسوء الحظ للاعب مهم جداً بالنسبة لنا».

وأضاف: «إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا بسبب خبرته واحترافيته وجديته، دعونا ننتظر، لقد تحدثت معه، وهو حزين جداً».

وأضاف: «عندما يحدث شيء للاعب مثل داني، الذي يكون دائماً مليئاً بالحماس، فإنه يؤثر على جميع اللاعبين وعلى الفريق بأكمله، علينا أن نستجيب، في العام الماضي كانت استجابتنا للإصابات جيدة للغاية، وعلينا أن نبذل الجهد من جديد هذا العام، حتى تكون هذه الإصابات حافزاً لبقية لاعبي الفريق، كما حدث العام الماضي».

وعن إمكانية التعاقد مع لاعب جديد، لغياب كارفاخال لفترة طويلة، قال أنشيلوتي: «يمنحنا لوكاس فازكيز الكثير من الثقة ونتحدث خلال فترة التوقف الدولي عن هذه القصة، سوق الانتقالات مغلق، وليس هناك الكثير من الخيارات، علينا أن ندير الفريق بشكل جيد، وفي حالة غياب الظهير الوحيد لدينا الآن، وهو لوكاس فازكيز، نفكر في من يجب أن يلعب في مركزه».

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: «لعبنا بنظام وسلوك جيدين، من دون شدة قوية، لكن عندما افتتحنا التسجيل بدأنا بفرض سيطرتنا بشكل جيد، دون المخاطرة ومع دفاع صلب، كان من الممكن أن تكون المباراة فخاً ضد فريق قوي يمر بلحظة متميزة وقد فزنا بثلاث نقاط مهمة».

وأضاف: «تدربنا على هدف فالفيردي، وكان الهدف تحرير فيديريكو من على حدود المنطقة، وسجلنا هدفين من خارج منطقة الجزاء وهي موارد للفريق، لأن لدينا لاعبين يتميزون بتسديدات قوية مثل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي وجود بيلينجهام، وسارت الأمور على خير ما يرام».

وعن السبب في تغيير فينيسيوس جونيور، قال المدرب الإيطالي: «كان يعاني من مشكلة في الرقبة، يشعر بالألم وسيجري اختبارات في الساعات المقبلة»