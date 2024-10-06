«دبي الرياضي» يستقبل طلبات التسجيل في «دورة ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

يواصل مجلس دبي الرياضي، استلام طلبات التسجيل في النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» الدورة الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

ومددت اللجنة المنظمة للدورة فترة التسجيل، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة للمشاركة، حيث سيكون يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر آخر موعد لاستلام ملفات التسجيل للمشاركة من جميع المؤسسات، ودعت اللجنة المنظمة المؤسسات إلى سرعة تقديم ملفات تسجيل الفرق والأفراد من منتسباتها قبل إغلاق باب المشاركة، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة https://shwt.dubaisc.ae/، حيث تقوم كل مؤسسة بإنشاء حساب خاص بها على الموقع لرفع الوثائق والمستندات الخاصة بتسجيل اللاعبات والفرق واختيار الألعاب التي ستشارك فيها كل لاعبة.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 رياضات مختلفة كحد أقصى، ويسمح للموظفات وزوجات الموظفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات الموظفين العاملين بهذه الجهات، وسيغلق التسجيل في كل رياضة بعد اكتمال العدد المسموح به للمشاركة، ويشترط مرور 6 أشهر على تعيين اللاعبة في المؤسسة التي تشارك باسمها من تاريخ بدء الدورة.

وبدأت المؤسسات في تجهيز فرقها المسجلة في مختلف الألعاب من خلال التدريبات المكثفة استعداداً لخوض المنافسات القوية التي تشهدها الدورة كل عام وتشتعل بالحماس والإثارة، وأصبحت مضماراً للتنافس الشريف والتسابق على جمع أكبر عدد من الألقاب في مختلف الألعاب الرياضية لتفتخر بها المؤسسات فيما بينها.

وبدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات الدورة التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر المقبل، وتتضمن 8 ألعاب رياضية جماعية وفردية هي: البولينج، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والبادل تنس، والريشة الطائرة، والرماية، وسباق الموانع، وكرة السلة الثلاثية التي تم إضافتها إلى برنامج الدورة هذا العالم.